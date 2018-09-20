Четверг, 20 сентября 2018

Судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская продлила учредителю фирмы “Крымопт” Ресулю Велиляеву и гендиректору этой фирмы Али Бариеву сроки содержания в СИЗО на три месяца – до 25 декабря. О слушаниях, прошедших в четверг, тогда же сообщил на своей ФБ-странице адвокат Джемиль Темишев, представляющий интересы обоих политзеков.

Как можно заключить из информации в карточках слушаний на сайте суда, ходатайства следователя СКР в отношении обоих фигурантов были рассмотрены в одном заседании: в обеих карточках указано одно и то же время слушаний.

Как и ранее, заметил Темишев, обоим его подзащитным вменяется лишь пункт “а” части 2 статьи 238 российского УК (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Эта норма предусматривает до шести лет колонии.

“Я понимаю, что очень многие хотят получить больший объем информации по этому делу, но в настоящее время я могу сообщить только это”, – заключил адвокат.

Между тем московский адвокат Дагир Хасавов, 2 июля ставший еще одним защитником Велиляева, никаких сведений о слушаниях у себя в Фейсбуке не привел.

Велиляев и Бариев – жители Белогорска (Карасубазара). Велиляев до аннексии Крыма был депутатом Верховной рады региона. На средства его и его брата, бизнесмена Ремзи Велиляева, в Белогорске построили соборную мечеть. Ресуль Велиляев также учредил фонд имени великого крымскотатарского поэта и лингвиста Бекира Чобан-заде, присуждающий премии Чобан-заде.

Бизнесмены были задержаны 26 апреля по итогам масштабных обысков, прошедших как в их домах, так и в жилищах их родственников и коллег, а также в “Крымопте” и на других предприятиях, принадлежащих Велиляеву. Сообщалось, что всего ФСБ и ОМОН провели обыски по 33 адресам как в Белогорске, так и в других местностях Крыма.

По неофициальной информации, Велиляеву вменили реализацию неких просроченных продуктов через один из своих магазинов.

Обоих задержанных вывезли из Крыма в Россию и арестовали в Москве. Политзеки содержатся в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемом ФСБ. Дело ведет старший следователь центрального аппарата СКР Дмитрий Бокунович. Ранее он же фабриковал дело украинской пленной Надежды Савченко.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров не исключал, что непосредственной причиной преследования Велиляева стал отказ бизнесмена поддержать выборы президента России в аннексированном Крыму. “В этой сети “Крымопт” работает больше 1000 сотрудников, – рассказывал Чубаров. – Силовики захотели, чтобы они организованно пошли на выборы, но владельцы сказали, что это личное дело каждого”.

В начале мая председатель Меджлиса сообщил, что против Велиляева ФСБ пытается сфабриковать обвинение в поддержке террористических и экстремистских организаций. Схожее заявление сделал несколькими днями раньше и зампред Меджлиса, бывший политзек Ахтем Чийгоз. “Слишком похоже, что ни о каких экономических статьях речи быть не может, – заметил он. – Скорее всего, найдутся какие-то секретные свидетели, которые будут его (Велиляева. – Ред.) обвинять в финансировании какой-либо экстремистской деятельности”.

Именно такими опасениями и объясняется нынешняя ремарка адвоката Темишева о том, что обвинение бизнесменам пока остается прежним.