Враги распетушились
Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны. Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры – по счету уже 60-е с 2011 года… Многочисленные американские “черные списки” все больше дублируют друг друга. Смешно, но это так. Заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых, оказавшись в плену убеждений о собственной “исключительности”, надеются, что стоит еще немного поднажать – и удастся продиктовать России свои условия. Никогда и ни у кого это не получится. Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться… Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ
Нас побить, побить хотели,
Нас побить пыталися,
А мы тоже не сидели,
Того дожидалися!..
Под конец они, пройдохи,
Так распетушилися:
На советские “подвохи”
Дать отпор решилися:
“Большевистскую заразу
Уничтожить начисто!”
Но их дело стало сразу
Очень раскорячисто.
Демьян Бедный. “Нас побить, побить хотели!”