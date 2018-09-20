Четверг, 20 сентября 2018

Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны. Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры – по счету уже 60-е с 2011 года… Многочисленные американские “черные списки” все больше дублируют друг друга. Смешно, но это так. Заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых, оказавшись в плену убеждений о собственной “исключительности”, надеются, что стоит еще немного поднажать – и удастся продиктовать России свои условия. Никогда и ни у кого это не получится. Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться… Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным.

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ

Нас побить, побить хотели,

Нас побить пыталися,

А мы тоже не сидели,

Того дожидалися!..

Под конец они, пройдохи,

Так распетушилися:

На советские “подвохи”

Дать отпор решилися:

“Большевистскую заразу

Уничтожить начисто!”

Но их дело стало сразу

Очень раскорячисто.

Демьян Бедный. “Нас побить, побить хотели!”