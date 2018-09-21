Пятница, 21 сентября 2018

После удара по российскому самолету-разведчику Ил-20 Владимир Путин отказывался отвечать на звонки сирийского диктатора Башара Асада. Как передает РБК, об этом сообщила радиостанция Армии обороны Израиля “Галей ЦАХАЛ”.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков информацию “Галей ЦАХАЛ” опроверг. “Это не соответствуют действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ, – призвал чиновник. – Путин дал свою оценку на пресс-конференции с (премьер-министром Венгрии Виктором) Орбаном, где достаточно исчерпывающе все изложено, не требует разъяснений”.

Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября ракетой ПВО, выпущенной войсками Асада. Погибли все 15 российских военных, находившихся на борту. Минобороны России заявило, будто Израиль своими “безответственными действиями” спровоцировал войска Асада на обстрел.

Глава ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманов заявил о праве Москвы на “дальнейшие ответные шаги”. По словам Шойгу, “действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства”.

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В свою очередь, ЦАХАЛ заявил, что ответственность за инцидент лежит всецело на войсках Асада. Косвенно, отметила израильская армия, в ударе по Ил-20 виновны также Иран и поддерживаемая им террористическая группировка “Хезболла”.

В ночь на 18 сентября, говорилось в заявлении ЦАХАЛа, израильские истребители совершили налет на оборонный завод Асада, откуда в Ливан на базу “Хезболлы” должно было быть отправлено оборудование для изготовления высокоточного летального оружия. Это оружие предполагалось использовать против Израиля.

Предварительное расследование гибели российского Ил-20, также отмечалось в заявлении, установило, что самолет был сбит в ходе массированного беспорядочного обстрела ракетами “земля – воздух”, который вели военные Асада. На момент удара по Ил-20 израильские F-16 уже вернулись в воздушное пространство своей страны. При этом российский самолет сбили за пределами местности, атакованной израильскими истребителями. Наконец, заявили в ЦАХАЛе, военные Асада не удостоверились в том, что в зоне обстрела нет российских самолетов.

Несколькими часами позже Путин на совместно пресс-конференции с Орбаном заверил, что заявление Минобороны России было с ним “полностью согласовано”. “Что касается ответных действий, – продолжил глава государства, – то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все”.

В то же время Путин воздержался от сравнения гибели Ил-20 с турецкой атакой на российский Су-24 в ноябре 2015-го, обернувшейся серьезным ухудшением в отношениях Москвы и Анкары. “Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет, – пояснил Путин, отвечая на вопрос журналиста. – Здесь это, скорее, похоже, цепь трагических случайных обстоятельств”.

Между тем о том, что Асад направил Путину телеграмму с соболезнованиями, информагенство сирийского диктатора SANA сообщило лишь 19-го числа, на исходе вторых суток после инцидента.