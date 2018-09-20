Четверг, 20 сентября 2018

Австрийская полиция выдала ордер на арест лидера арт-группы “Война” Олега Воротникова (Вора). Такая информация появилась вечером четверг на сайте группы.

Как утверждается, Воротникову вменяют незаконный оборот оружия.

Иных деталей в публикации “Войны” не приводится.

9 сентября на НТВ вышел сюжет о Воротникове, его жене Наталье Сокол (Козе) и их троих детях. Семья живет в горной деревне в земле Штирия на юго-востоке Австрии.

В марте нынешнего года Воротников объявил, что бежал из швейцарской подземной тюрьмы для нелегальных мигрантов. Также утверждалось, что в конце января лидера “Войны” арестовали в Берлине, а Сокол с детьми после этого месяц жила “в лодке без отопления, электричества, газа, воды и всего остального”.

В России против Воротникова возбужден ряд уголовных дел за акции “Войны”. В Европу он с семьей бежал, как утверждалось, в 2012 году. Эмигранта неоднократно арестовывали по запросам России, но всякий раз освобождали. Кроме того, у Воротникова возникали проблемы с законом и в связи с его образом жизни в Европе.

В апреле 2014 года Воротников отказался от участия в амстердамском фестивале Openborder, сославшись на “антироссийскую” позицию его организаторов. Недовольство эмигранта вызвал следующий пассаж из пресс-релиза мероприятия: “Россия осуществила вооруженную интервенцию в Крым, Украина. И независимые медиа в России в настоящее время закрыты или поменяли свои направления (“Дождь”, Лента.Ру и др.). Информация внутри России все больше и больше направлена в сторону политической пропаганды, цензуры и тотального информационного контроля, как во времена железного занавеса”.