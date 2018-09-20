Четверг, 20 сентября 2018

Харьюский уездный суд в Таллине приговорил 32-летнего гражданина Эстонии Евгения Славина к 1 году 8 месяцам тюрьмы за работу на российское ГРУ. О приговоре, вынесенном еще 10 сентября, лишь в нынешнюю пятницу сообщила Postimees.

Согласно фабуле дела, как ее передают Postimees и Delfi.Ee, Славин был завербован в апреле 2016 года, когда находился в России. Он работал под псевдонимом Тандрит.

Информацию Славин передавал как во время личных встреч в России и по электронной почте, так и по телефону, пишет Postimees. Из конкретных заданий упоминается только одно – съемка местности, где предполагается открыть аэродром НАТО.

Полиция безопасности Эстонии задержала Славина 1 июля нынешнего года. Он был арестован. Обвиняемый пошел на досудебное соглашение; процесс был проведен в особом порядке. Со Славина взыскали 1250 евро судебных издержек и 1320 евро на оплату работы адвоката. Приговор уже вступил в силу.

При этом, как отметила Delfi.Ee, дело Славина полностью засекречено, а информация о нем попала в открытый доступ по ошибке.