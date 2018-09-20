Четверг, 20 сентября 2018

Судья Ленинского райсуда Петербурга Евгений Никитин оштрафовал 33-летнего уроженца Киргизии Айджигита Айтматова, арестованного прошлой весной после теракта в городском метро, на 50 тысяч рублей по статье 205.6 УК (несообщение о преступлении). Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.

При этом Никитин уменьшил сумму выплаты до 20 тысяч рублей, зачтя срок с 15 апреля прошлого по 14 июня нынешнего года, отбытый Айтматовым в СИЗО.

Согласно фабуле дела, обвиняемый входил в две группы в WhatsApp – “Ахли сунна вал жамоьа” (приближенное к арабскому произношению узбекское написание выражения “Ахль ус-сунна валь-джамаа”, то есть “Люди сунны и общества”, – общепринятого самоназвания мусульман-суннитов) и Lumoniy suhbat (узб. “Светская беседа”; в публикации пресс-службы судов название приведено с ошибкой), первую из которых создал Азизбек Рустамов, а вторую – Исламбек Ойбек уулу, оба – уроженцы Киргизии. Как утверждается, в этих группах велась пропаганда идей “Исламского государства” – мусульман убеждали присоединиться к ИГ и воевать на его стороне, а также совершать теракты.

Вина Айтматова, согласно приговору, состояла в том, что он не донес на Рустамова и Ойбек уулу.

Подсудимый полностью признал вину; дело судья Никитин рассмотрел в особом порядке.

Айтматов стал одним из последних арестованных в Петербурге после облав, проведенных в связи с терактом. Братья Азизбек и Атабек Рустамовы, а также Ойбек уулу, уроженец Киргизии Баходир Мадрахимов и уроженцы Узбекистана Феруз Инаков, Джурабек Муратов и Шухрат Сатымбаев были отправлены в СИЗО 6 апреля 2017 года, уроженец Узбекистана Искандер Нурбаев – 7 апреля, а приезжий из Киргизии Обид Абдыраимов – одновременно с Айтматовым, 15-го.

Всем им вменили часть 1 статьи 205.1 УК (вербовка террористов). При этом СКР еще тогда заявлял, что не располагает данными о причастности арестованных к теракту в метро.

Однако в отношении Айтматова, Мадрахимова, Нурбаева и Сатымбаева следственное ведомство не сумело доказать обвинение по статье 205.1, поэтому дела всех четверых переквалифицировали на нетяжкую статью 205.6, а самих фигурантов освободили из СИЗО. Айтматов стал последним осужденным из этой четверки – трое других фигурантов ранее уже были осуждены тем же Ленинским райсудом, все – также в особом порядке.

21 августа судья Ирина Эйжвертина оштрафовала 39-летнего Сатымбаева на 50 тысяч рублей и полностью освободила его от уплаты этой суммы. 30 августа судья Татьяна Жданова назначила 27-летнему Нурбаеву штраф 70 тысяч рублей, снизив сумму выплаты до 20 тысяч. 12 сентября судья Марина Тропанова оштрафовала 29-летнего Мадрахимова на 50 тысяч рублей, уменьшив сумму выплаты до 15 тысяч.

Из остальных арестованных по итогам облав приговоры, насколько известно, вынесены троим. В декабре прошлого года 39-летний на тот момент Абдыраимов получил в особом порядке пять лет общего режима по части 1 статьи 205.1. В прошлом месяце, 8 и 30 августа, были осуждены соответственно 30-летний Инаков и 21-летний Азизбек Рустамов. Оба получили по этому же обвинению шесть лет общего режима, причем ни тот ни другой вину не признали.

3 апреля 2017 года 22-летний уроженец Киргизии, гражданин России Акбарджон Джалилов подорвал себя на станции “Сенная площадь”. Помимо самого смертника погибли 15 человек; свыше 50 получили ранения.

В апреле – мае 2017-го по подозрению в причастности к теракту в Петербурге и Москве были отправлены в СИЗО 11 приезжих из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана; некоторые имели также российское гражданство, которого после ареста их лишили. По делу проходят братья 28-летний Аброр и 30-летний Акрам Азимовы, 47-летняя Шохиста Каримова, 23-летний Азамджон Махмудов, 23-летний Махамадъюсуф Мирзаалимов, 21-летний Дильмурод Муидинов, 30-летний Содик Ортиков, 40-летний Сайфилла Хакимов, 39-летний Бахрам Эргашев, братья 25-летний Ибрагимджон и 27-летний Мухамадъюсуп Эрматовы.

Всем обвиняемым инкриминированы пункт “б” части 3 статьи 205 (теракт, повлекший умышленное причинение смерти человека) и статья 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки). Некоторым вменены также часть 3 статьи 30 – часть 2 статьи 205 (покушение на теракт) и часть 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы). Кроме того, в июле нынешнего года стало известно, что фигурантам предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе) – они объявлены членами сирийской повстанческой группировки “Катиба ат-таухид валь-джихад”.

2 августа СКР сообщил о завершении следствия по делу.

Никто из арестованных вину не признает. Действительно, причастность по крайней мере части обвиняемых к терроризму вызывает серьезные сомнения. Известно, в частности, что братья Азимовы подвергались пыткам в секретной тюрьме ФСБ, расположенной в Москве или ее ближайших окрестностях. Акрам Азимов был схвачен Комитетом национальной безопасности Киргизии в Оше и доставлен в Москву, где уже ФСБ инсценировала его задержание.