Четверг, 20 сентября 2018

И.о. главы Хакасии единорос Виктор Зимин снял свою кандидатуру с губернаторских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный избирком.

Интерфакс, ссылаясь на неназванный источник в этой же комиссии, передает, что свое решение чиновник мотивировал состоянием здоровья.

В Центризбиркоме пояснили, что после выхода Зимина из гонки во втором туре выборов соперником коммуниста Валентина Коновалова станет справорос Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место.

Как передает “Московский комсомолец” со ссылкой на зампреда ЦИКа Николая Булаева, в связи с решением Зимина второй тур выборов, первоначально намечавшийся на 23 сентября, откладывается на две недели.

9 сентября в первом туре Коновалов уверенно обошел Зимина – он, согласно официальным данным, получил 44,8 процента голосов против 32,4 процента у единороса, который возглавляет регион еще с 2009 года.

На другой день “Ведомости” передавали, что в Кремле хотят, чтобы Зимин подал в отставку еще до второго тура. Как утверждалось, в АП не верят в способность Зимина одержать победу над Коноваловым, а также недовольны сложившейся в регионе “неуправляемой ситуацией”, в частности отсутствием средств на зарплаты бюджетникам. “Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он”, – заявлял один из собеседников газеты.

В четверг вечером это же издание сообщило, что КПРФ убеждали снять Коновалова с выборов, однако партия ответила отказом. От кого исходило такое предложение, не пояснялось. Один из источников в КПРФ рассказывал, что в случае отказа снять Коновалова его обещали “мочить, в том числе выпуском компрометирующих фильмов”.

На нынешней неделе масштабный скандал разгорелся в связи со вторым туром губернаторских выборов в Приморском крае, прошедших 16-го числа. Там коммунист Андрей Ищенко обходил действующего и.о. губернатора единороса Андрея Тарасенко, однако по итогам обработки 100 процентов бюллетеней именно единорос был объявлен победителем. Фальсификация привела к масштабным протестам. В четверг крайизбирком по рекомендации ЦИКа отменил итоги второго тура. В течение трех месяцев должно быть проведено новое голосование.

СМИ сообщали, что Тарасенко также снимет свою кандидатуру с выборов, а также еще до голосования подаст в отставку. Однако ни того ни другого пока не последовало.