Четверг, 20 сентября 2018

Судья Мосгорсуда Александра Ковалевская продлила политтехнологу Петру Милосердову, фигуранту дела об экстремизме, срок содержания в СИЗО еще на месяц – до 23 октября. Об этом сообщает “Медиазона”.

Адвоката Матвея Цзена, который прибыл на заседание с задержкой, в зал не допустили. Жену политзека Ковалевская удалила со слушаний, после того как та вступила в спор с ведущей дело следователем управления СКР по Центральному округу столицы майором юстиции Натальей Талаевой.

Накануне стало известно, что прокуратура Центрального округа Москвы отказалась утвердить обвинительное заключение по делу Милосердова. Следователь пообещала обжаловать отказ в городской прокуратуре.

В 2015-2016 годах Талаева сфабриковала первое “дело Армии воли народа”. Обвинительное заключение по этому делу прокуратура также отказалась утвердить с первого раза.

Следователь Наталья Талаева. Источник: andreychernuhin.livejournal.com

Милосердов скрылся после вынесенного в августе 2016-го приговора бывшему сопредседателю этнополитического объединения “Русские” Александру Белову (Поткину). 23 января нынешнего года он был задержан в Москве с поддельным паспортом на чужое имя и два дня спустя отправлен в СИЗО.

Первоначально политтехнологу инкриминировали часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и два эпизода, квалифицированные по пункту “в” части 2 этой же статьи (те же действия в составе организованной группы), а также часть 1 статьи 282.1 УК (создание экстремистского сообщества).

Часть 1 статьи 282 Милосердову вменили за скандирование лозунга “Россия для русских! Москва для москвичей!” на одной из демонстраций националистов еще в 2011 году. Статью 282.1 ему, так же как и ранее Поткину, инкриминировали, обвинив в организации сообщества, ставившего задачей свержение режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Оставшиеся два обвинения тоже были аналогичны обвинениям в деле Поткина. Их обоим вменили за публикацию двух текстов: “Проект “Злой казах” о якобы проходившей в Киргизии по заказу Аблязова подготовке к “цветной революции” в Казахстане и “Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря”, также в Казахстане.

Однако к середине июня из перечисленных обвинений осталось лишь одно – по части 1 статьи 282.1 УК (в редакции 2011 года – до 4 лет колонии). Часть 1 статьи 282 исключили из дела за истечением срока давности, а эпизоды по части 2 этой же статьи – чтобы привести обвинение в соответствии с апелляционным определением по делу Поткина. В марте нынешнего года по итогам повторной апелляции на приговор политику эпизоды по части 2 статьи 282 кодекса из дела исключили как излишне вмененные.

Взамен Милосердову дополнительно инкриминировали часть 5 статьи 33 – часть 1 статьи 327 (пособничество в подделке документов; до 2 лет колонии) и часть 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа; до полугода ареста).

Политзек вину полностью отрицает.