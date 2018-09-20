Четверг, 20 сентября 2018

После недавних волнений в балкарском ауле Кёнделен и его окрестностях задержаны 120 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на черкесских активистов.

Задержанные, по информации собеседников издания, находятся в спецприемниках Нальчика, Баксана и города Прохладный.

Ранее в пятницу директор Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков назвал “Кавказскому узлу” существенно меньшее число задержанных – около 40 человек. По данным общественника, большинству назначили административные аресты на трое суток.

Однако, оговорился Хатажуков, полными данными правозащитники не располагают.

Власти Кабардино-Балкарии никаких сообщений относительно задержаний и арестов не делают. Член региональной ОНК Заур Жемуха (Жемухов) указал, что это лишь осложняет ситуацию после прошедших волнений, и призвал чиновников сообщить эту статистику.

Активисты также сообщили “Кавказ.Реалиям”, что в нальчикской больнице находятся 45 человек, получивших травмы при столкновениях с ОМОНом в черкесском ауле Заюково Баксанского района, в нескольких километрах от Кёнделена. Треть – 15 человек – помещены в хирургическое отделение с повреждениями средней тяжести; остальные 30 лечатся в травматологии.

Большинству пострадавших, рассказали активисты, зашивали рассеченную кожу на голове.

Между тем Хатажуков сообщал, что пострадавшие есть и в числе задержанных. Число их он назвать затруднился.

“Также не можем сказать, есть ли у задержанных адвокаты”, – добавил правозащитник.

Известно, что трое суток ареста получил 25-летний Заур Безиров, задержанный во время столкновений у поста ДПС в Баксане. Он содержится в спецприемнике в Нальчике. Никакой информации о других доставленных в этот спецприемник после волнений пока не появлялось. Днем туда отправились члены региональной ОНК, однако об итогах их визита пока не сообщалось.

В свою очередь, Жемуха рассказывал, что части задержанных были назначены не аресты, а штрафы в сумме 500 и 10 тысяч рублей. Как можно предположить, на 500 рублей штрафовали обвиненных по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию правоохранителя), а на 10 тысяч – по части 5 статьи 20.2 (нарушение порядка проведения публичных мероприятий). Такие штрафы – минимальные из предусмотренных этими статьями.

О возбуждении уголовных дел по итогам доследственной проверки, о начале которой региональный главк СКР объявил в среду, пока не сообщалось. Между тем “Кавказ.Реалии” выяснили, что в Нальчик прибыла группа чиновников управления следственного ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу. По предварительным данным издания, они готовятся открыть дела по статьям 317 (посягательство на жизнь правоохранителя; от 12 лет колонии до смертной казни) и 318 УК (применение насилия к представителю власти; до 10 лет).

Столкновения черкесов (кабардинцев) с силовиками произошли 19 сентября. Им предшествовали случившиеся днем раньше стычки в Кёнделене между балкарцами и прибывшими туда черкесами.

Поводом стал конный поход черкесских активистов на гору Канжал, предпринятый 17 сентября в честь 310-летия битвы, в которой кабардинцы победили Крымское ханство. Как поясняли эксперты, опрошенные “Кавказским узлом”, корень конфликта заключается в вопросе о принадлежности горных пастбищ в этой местности – каждая из двух титульных наций Кабардино-Балкарии отстаивает свое право на них.

10 лет назад, во время конного похода к 300-летию Канжальской битвы, жители Кёнделена два дня не давали черкесам проехать через свой аул. Они вышли с плакатами “Канжальской битвы не было” и “Застолбить землю не дадим”.

В нынешнем году полиция убеждала активистов отказаться от похода. Чтобы не сталкиваться с балкарцами, всадники обогнули Кёнделен, отправившись на Канжал опасным объездным путем. Однако в черкесском обществе предостережения против проезда через Кёнделен вызвали раздражение. К вечеру того же дня несколько десятков человек прибыли к балкарскому аулу и потребовали пропустить конников, когда те будут возвращаться с горы.

Чиновники местной администрации и полицейские убедили протестующих разойтись. Однако уже вскоре в Инстаграме появились призывы собраться вновь.

В свою очередь, участники похода решили пробыть на вершине Канжала до среды, чтобы их земляки успели убедить балкарцев пропустить процессию через Кёнделен.

В ходе стычек, произошедших в ауле 18-го числа, по меньшей мере двое местных жителей – 74 и 52 лет – получили травмы. Старший попал в больницу. Балкарцы во время столкновений бросали в черкесов камни и бутылки.

В Кёнделен и окрестности прибыли 10 грузовиков ОМОНа с североосетинскими и ставропольскими номерами, а также четыре БТР’а. Силовики перекрыли трассу Нальчик – Тырныауз сразу в двух местах – у обоих въездов в балкарский аул.

В среду балкарцы дали согласие на проезд черкесских всадников через Кёнделен. Однако силовики провели конников в обход аула, а тех черкесов – около 1000 человек, – которые ожидали своих земляков, жестко разогнали, стреляя в воздух и распыляя слезоточивый газ. Сообщалось, что столкновения произошли, когда собравшиеся попытались прорвать омоновский кордон, чтобы выйти к конникам. Некоторые из участников схода бросали в силовиков камни.

По данным активистов, в числе раненых были и дети.