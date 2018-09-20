Четверг, 20 сентября 2018

В декабре прошлого года основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собирались тайно вывезти из Великобритании в безопасную страну. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, одним из вариантов операции была его отправка в Россию.

Ассанжа хотели переправить в место, откуда он не мог бы быть экстрадирован в США. По словам четырех неназванных источников, Кремль “хотел предложить поддержку” операции по переправке Ассанжа. Москва была готова в том числе принять его в России и позволить основателю WikiLeaks остаться в стране. Как утверждается, посредником в переговорах с Москвой по переправке Ассанжа выступал некий российский бизнесмен. Ранее сообщалось о прошлогодних контактах Ассанжа с американским лоббистом олигарха Олега Дерипаски.

Другой возможный вариант, который рассматривался, – отправка Ассанжа на судне в Эквадор.

Власти Эквадора хотели оформить на имя Ассанжа дипломатические документы, чтобы можно было заявить о наличии у него дипломатического иммунитета, и вывезти создателя WikiLeaks на посольском автомобиле, после чего отправить в другую страну. По британскому закону дипломатический иммунитет иностранца признается, только если Лондон подтвердит его полномочия в качестве дипломата. В январе 2018-го стало известно, что британский МИД отклонил запрос Эквадора о предоставлении Ассанжу иммунитета.

Вывезти Ассанжа из посольства планировалось 24 декабря прошлого года. Запрос Эквадора о предоставлении Ассанжу иммунитета, по словам источника издания, был связан с его переправкой. Однако за несколько дней до намеченной даты операцию отменили, поскольку она была сочтена слишком рискованной.

По утверждению двух источников, знакомых с работой посольства Эквадора, переговоры с Россией о переправке Ассанжа вел Фидель Нарваез – близкий знакомый Ассанжа, до недавнего времени занимавший пост консула Эквадора в Лондоне. Дипломат отрицает, что участвовал в таких переговорах. В 2013 году Нарваез оформил проездной документ бежавшему из США бывшему сотруднику Агентства нацбезопасности Эдварду Сноудену, после того как американские власти аннулировали его паспорт. Предположительно около 15 декабря в Лондон прилетал Ромми Валейо, на тот момент шеф разведки Эквадора. После отмены операции он покинул Британию.

В российском посольстве в Лондоне назвали публикацию The Guardian “еще одним примером дезинформации и фейковых новостей в британских медиа”.

17 сентября Associated Press сообщило, что в 2010 году Ассанж пытался получить российскую визу – в письме в российское консульство в Лондоне он указывал, что доверяет подать документы своему другу Исраэлю Шамиру.

Ассанж – ключевой фигурант расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США. Комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера установила, что хакеры ГРУ отправили WikiLeaks украденную переписку Демократической партии. 8 августа стало известно, что комитет по разведке Сената США предложил Ассанжу дать показания о российском вмешательстве в выборы, “где и когда это будет удобно”.

Ассанж с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне – латиноамериканская страна предоставила ему убежище. Ранее активист опасался выдачи в Швецию по делу об изнасиловании; сейчас оно прекращено, но в Британии Ассанжа преследуют за нарушение правил освобождения под залог. Кроме того, основатель WikiLeaks опасается экстрадиции в США, где его могут обвинить в разглашении секретных сведений; до сих пор о предъявлении американскими властями обвинений Ассанжу официально не сообщалось.

В марте стало известно, что власти Эквадора лишили Ассанжа доступа в интернет и права принимать посетителей, сославшись на то, что его высказывания в соцсетях могут испортить отношения страны с Британией и государствами ЕС.

27 июля новый президент Эквадора Ленин Морено заявил, что ведет переговоры с британской стороной о выходе Ассанжа из дипмиссии – по словам главы государства, это возможно, если вне посольства жизнь активиста не будет подвергаться опасности. Днем ранее глава эквадорского МИДа Хосе Валенсия сказал, что Ассанж “не может находиться в вечном убежище”.

20 июля The Guardian сообщала, что Ассанж в прошлом году как минимум девять раз встречался в эквадорском посольстве с американским лоббистом российского олигарха Дерипаски Адамом Уолдманом. Чему были посвящены их встречи – неизвестно. Дерипаска – одна из ключевых фигур в расследовании российского вмешательства в американские выборы, США ввели санкции против олигарха и его бизнес-структур.