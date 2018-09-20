Четверг, 20 сентября 2018

Объем валютных вкладов Сбербанка за август нынешнего года сократился на 1,2 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Из других государственных банков за это же время было выведено валюты на 300 миллионов долларов.

Издание объясняет происходящее двумя причинами. Первая – ожидание новых санкций против российских государственных банков; вторая – опасение, что валютные вклады будут конвертированы в рублевые.

С начала же года объем валютных депозитов частных лиц в Сбербанке уменьшился на 10 процентов, притом что в целом по российскому банковскому сектору сокращение составило лишь 5,9 процента.

Общий объем вкладов Сбербанка составляет 324 миллиарда долларов. 29 процентов этой суммы приходится на валютные вклады.

В ответ на запрос РБК Сбербанк заверил, что ситуация под контролем. “Отток или приток средств в размере 1 миллиарда долларов при размере валютной части баланса 94-95 миллиардов и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка”, – процитировала газета заявление банка.