Четверг, 20 сентября 2018

Обвинение закончило представлять доказательства по делу украинского военного

Александра Шумкова, обвиняемого в участии в “Правом секторе”. Процесс может

закончиться в ближайшие несколько недель: защите для подготовки доказательств дали время до 25 сентября.

Сам Шумков заявил, что ему угрожают в брянском СИЗО. Ему обещают проблемы в колонии за то, что он “бандеровец”:

- Сотрудники СИЗО не один раз угрожали мне физической расправой на основании моей политической позиции. Прошу прокуратуру или суд обеспечить мне безопасность, иначе возникает вопрос, кто будет за это отвечать, если со мной это случится, если я не вернусь живым с территории РФ.

Формальная реакция от судьи Виктора Рухмакова, слушающего дело Шумкова в Севском районном суде, последовала: он согласился направить заявление об угрозах в Следственный комитет по Брянской области.

Вот вкратце суть того, что представило в суде гособвинение.

Расследование в Гугле

Интернет – один из основных источников доказательств по делу Шумкова. Оперативник ФСБ Руслан Кокулов утверждал, что Шумков сам, прямо на границе, рассказал ему о том, как был охранником Дмитрия Яроша и состоял в “Правом секторе”, а он, Кокулов, для подтверждения информации использовал Гугл, вбив в поисковую строку: “Шумков охрана Яроша”, “Шумков Правый сектор”. Так он обнаружил несколько фотографий, текстов и видео.

Любопытный читатель может повторить эксперимент и действительно найти кадры нескольких освещенных в СМИ событий, на которые ссылается обвинение.

Вот пресс-конференция Дмитрия Яроша в киевской гостинице “Украина” – она состоялась 8 марта 2014 года.

Вот похороны Александра Музычко 26 марта 2014 года.

Также в суде посмотрели видео пресс-конференции Дмитрия Яроша в УНИАН от 4 апреля 2014 года.

Шумков не отрицает своего участия во всех этих событиях, а на одном из заседаний даже поблагодарил прокурора за то, что тот помогает доказывать его невиновность – решение о запрете “Правого сектора” в России вынесено 17 ноября 2014 года. К этому времени Шумков, по его словам, уже служил в Вооруженных силах Украины и в деятельности “Правого сектора” участия не принимал.

“Иванов” и “Петров”

Секретные свидетели давно стали привычным атрибутом политических уголовных дел. Чаще всего их зовут именно так – “Иванов” и “Петров”. Их выступление практически всегда происходит одинаково: участники процесса слышат измененный голос, который, как правило, сообщает ключевые подробности, подтверждающие версию обвинения. Кто скрывается в тайной комнате, действительно ли этот человек свидетель событий или же кто-то из следователей озвучивает легенду – ни защита, ни зрители не могут это проверить. Предлагается верить судье, который перед началом допроса контактирует со свидетелем и устанавливает личность. Адвокаты регулярно требуют раскрыть данные об очередном “Иванове” или “Асанове”, указывая, что в деле нет информации ни о каких угрозах, поступавших этому конкретному человеку, но получают отказ.

В этот раз, например, прокурор Владимир Минаков сказал с обезоруживающей логикой: “Иванову” не поступало угроз в связи с тем, что данные были засекречены. Если бы данные были раскрыты, то были бы и угрозы”.

Сам “Иванов Иван Иванович” заявил, что является депутатом Верховной рады от “Оппоблока”, а ранее состоял в Партии регионов, занимал административные должности в Харьковской обладминистрации и департаментах Киева. Он рассказал, что в сентябре 2015 года ехал по служебным делам мимо КПП “Чонгар”, где проходила акция за прекращение транспортного сообщения с Крымом, и увидел там Шумкова в окружении 7-10 человек. Шумков, по словам “Иванова”, раздавал этим людям команды. Какие именно команды, он не слышал, но от друга, работающего в СБУ и внедренного в “Правый сектор”, знает, что Шумков – правая рука Яроша. Он видел его вместе с Ярошем на одном из мероприятий в Мариинском парке и “запомнил на всю жизнь”.

В показаниях на следствии “Иванов” говорил, что видел на Шумкове военную форму с нашивками “Правого сектора”. В суде он заявил, что не может сказать, были ли на Шумкове такие нашивки.

“Петр Петров” утверждает, что, будучи гражданином России, добровольно вступил в “Правый сектор” в 2014 году. На вопрос адвоката Романа Лылзова он ответил, что привлекался к уголовной ответственности по части 2 статьи 282.2 УК РФ. При этом, по его словам, он в 2014 году находился в Киеве, а в 2015-м – в России и наблюдал за деятельностью “Правого сектора” по интернету. “Это были видеозаписи на мобильный телефон. Мои информаторы снимали и отправляли мне на электронную почту”, – сказал секретный свидетель в суде.

Соответственно, весной 2014 года он несколько раз видел Шумкова лично, затем на видео. Одна из видеозаписей отражала события на КПП “Чонгар” в сентябре 2015 года. “Петров”, в свою очередь, уверен, что на военной форме Шумкова тогда были нашивки “Правого сектора”.

- Вы сказали, что люди были в военной форме, как вы среди других людей в форме увидели Шумкова? – спросил адвокат Лылзов.

- Да, мне так показалось. Мне так сказали.

- Кто вам сказал?

- Информатор… Когда отправляли запись на электронную почту, сказали, что там на видео Шумков.

В протоколе допроса на следствии “Петров” говорил, что эта видеозапись у него не сохранилась.

Другое видео с Шумковым, которое смотрел “Петров”, касалось прокоммунистического митинга в Херсоне 7 ноября 2015 года. По словам “Петрова”, участники “Правого сектора” хотели сорвать митинг, но полиция им помешала. Само видео на процессе также не было представлено.

Ключевой свидетель

Бывший сослуживец Шумкова, херсонец Михаил Алланазаров, стал главным неанонимным свидетелем по делу. Он сказал на суде, что Шумков вступил в “Правый сектор” еще на Майдане, после Майдана был охранником Яроша, в 2014 году принимал участие в боевых действиях в составе 7-го батальона добровольческого корпуса “Правый сектор”, а в акциях этой организации участвовал вплоть до 2017 года. С его слов, таких акций на территории Херсонской области было примерно пять.

Сам Алланазаров говорит, что в “Правом секторе” не состоял, а контактировал с организациями “Самооборона Херсона” и “Здоровая молодежь”. Он принимал участие в совместных с “Правым сектором” акциях как гражданский активист.

“Грани” уже писали, что в мае 2018 года Алланазаров получил временное убежище в России. Он сообщил российскому МВД, что его принуждают воевать в АТО. Алланазаров был осужден за дезертирство к трем годам колонии с отсрочкой исполнения наказания и смог убедить российские власти, что ему грозит реальный срок за политическую позицию. Шумков, в свою очередь, на заседании 19 августа сказал, что Алланазаров ранее состоял в “Правом секторе”, а преследуется на Украине в связи с делами о торговле оружием и наркотиками (уточню, что против Алланазарова были возбуждены дела за хранение наркотиков и переделку стартовых пистолетов в боевые). В то же время военная прокуратура публиковала информацию, что Шумков и сам преследуется по аналогичным статьям.

Михаил Алланазаров написал мне и в подробностях рассказал свою версию событий, в том числе касающуюся преследования за оружие и наркотики. Но я решила, что будет справедливым опубликовать ее одновременно с показаниями Александра Шумкова и, возможно, с комментариями других людей, знакомых с ситуацией. Вполне вероятно, что Шумков даст показания уже на следующей неделе.