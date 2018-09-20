Четверг, 20 сентября 2018

Полиция Нью-Йорка готовится отражать химатаки, подобные случившейся в английском городе Солсбери, сообщает NBC со ссылкой на руководителя контртеррористического подразделения нью-йоркской полиции Джона Миллера.

По словам Миллера, нью-йоркские полицейские совместно с ФБР составили список потенциальных жертв химических или биологических атак. В перечень входят бывшие граждане России и критики путинского режима. “С этими людьми поговорили, их адреса отмечены в наших системах”, – сказал полицейский начальник.

Миллер заверил, что полиция Нью-Йорка “очень тесно сотрудничает” с ФБР, британскими коллегами и потенциальными жертвами отравлений.

С местными полицейскими провели семинары и масштабные полевые учения по преодолению последствий химической или биологической атаки. Полиция проводит подготовку к таким инцидентам каждый год; в нынешнем году в связи с отравлениями в Британии правоохранительные органы перешли в режим повышенной бдительности.

В Нью-Йорке меры противодействия терроризму усилены в связи с проведением в городе 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая началась 18 сентября и продлится до начала октября. Начальник полиции Джеймс О’Нил заверяет, что у правоохранительных органов нет непосредственных опасений терактов в связи с Генассамблеей в частности и в городе вообще.

В начале марта в Солсбери агенты ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов неудачно попытались отравить нервно-паралитическим ядом “Новичок” бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля, вместе с ним пострадала его дочь Юлия. Затем оставленный агентами ГРУ флакончик для духов с ядом подобрали жители соседнего города Эймсбери Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджесс, оба также отравились. Роули в итоге выжил и пришел в себя, а Стёрджесс скончалась.