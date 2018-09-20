Четверг, 20 сентября 2018

Прокуратура Центрального округа Москвы отказалась утвердить обвинительное заключение по делу об экстремизме, сфабрикованному против политтехнолога Петра Милосердова. Об этом сообщает “Медиазона”.

Следователь управления СКР по Центральному округу столицы майор юстиции Наталья Талаева намерена обжаловать отказ в городской прокуратуре.

Чиновница также сообщила Сергею Зельгину, одному из адвокатов Милосердова, что подала в Мосгорсуд ходатайство об очередном продлении политзеку ареста. Слушания назначены на пятницу, 21 сентября; начало в 13:30.

В 2015-2016 годах Талаева сфабриковала первое “дело Армии воли народа”. Обвинительное заключение по этому делу прокуратура также отказалась утвердить с первого раза.

Следователь Наталья Талаева. Источник: andreychernuhin.livejournal.com

Милосердов скрылся после вынесенного в августе 2016-го приговора бывшему сопредседателю этнополитического объединения “Русские” Александру Белову (Поткину). 23 января нынешнего года он был задержан в Москве с поддельным паспортом на чужое имя и два дня спустя отправлен в СИЗО.

Последний раз арест политзека продлили в ночь после истечения предыдущего срока. Заседание проходило не в зале Мосгорсуда, а в конвойном помещении. Жену политзека судья Павел Мелехин на слушания не допустил. Сам 42-летний Милосердов во время заседания лежал на носилках из-за болей в спине.

Первоначально политтехнологу были инкриминированы часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и два эпизода, квалифицированных по пункту “в” части 2 этой же статьи (те же действия в составе организованной группы), а также часть 1 статьи 282.1 УК (создание экстремистского сообщества).

Часть 1 статьи 282 Милосердову вменили за скандирование лозунга “Россия для русских! Москва для москвичей!” на одной из демонстраций националистов еще в 2011 году. Статью 282.1 ему, так же как и ранее Поткину, инкриминировали, обвинив в организации сообщества, ставившего задачей свержение режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Оставшиеся два обвинения тоже были аналогичны обвинениям в деле Поткина. Их обоим вменили за публикацию двух текстов: “Проект “Злой казах” о якобы проходившей в Киргизии по заказу Аблязова подготовке к “цветной революции” в Казахстане и “Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря”, также в Казахстане.

Однако к середине июня из перечисленных обвинений осталось лишь одно – по части 1 статьи 282.1 УК (в редакции 2011 года – до 4 лет колонии). Часть 1 статьи 282 исключили из дела за истечением срока давности, а эпизоды по части 2 этой же статьи – чтобы привести обвинение в соответствии с апелляционным определением по делу Поткина. В марте нынешнего года по итогам повторной апелляции на приговор политику эпизоды по части 2 статьи 282 кодекса из дела исключили как излишне вмененные.

Взамен Милосердову дополнительно инкриминировали часть 5 статьи 33 – часть 1 статьи 327 (пособничество в подделке документов; до 2 лет колонии) и часть 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа; до полугода ареста).

Политзек вину полностью отрицает.