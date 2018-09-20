Четверг, 20 сентября 2018

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законы об административной и уголовной ответственности за игнорирование судебных решений об удалении информации и публикации опровержений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Первым законом вносятся поправки в статью 17.15 КоАП (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Ее текст дополняется частями 1.2 и 4.

Часть 1.2 (неисполнение… требований о прекращении распространения информации и (или) об опровержении ранее распространенной информации в срок, установленный судебным приставом-исполнителем) предусматривает для частных лиц штрафы до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, а для организаций – до 200 тысяч рублей.

Частью 4 устанавливается наказание за повторное неисполнение такого требования при наличии решения о штрафе по части 1.2. Для частных лиц эта норма предполагает до 10 суток ареста либо до 120 часов обязательных работ. Санкция для должностных лиц – до 15 суток ареста либо до 200 часов обязательных работ. Между тем для организаций предусмотрены те же штрафы, что и по части 1.2.

Второй закон корректирует статью 315 УК (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Сейчас эта статья не подразделяется на части, а ответственность по ней предусмотрена только для чиновников, силовиков и менеджеров коммерческих структур.

В новой редакции нормы ее нынешние диспозиция и санкция без изменений переносятся в часть 2. Новая же часть 1 статьи устанавливает ответственность за “злостное неисполнение” решения об удалении информации или публикации опровержения для лиц, уже подвергавшихся за неисполнение того же самого решения наказанию по части 4 статьи 17.15 КоАП, а также для тех, кто препятствует им это решение исполнить. Санкция части 1 статьи 315 – штраф до 50 тысяч рублей или в размере дохода за срок до полугода, либо до 240 часов обязательных работ, либо до года исправработ, либо до трех месяцев ареста, либо до года колонии.

Оба законопроекта были одновременно внесены в Госдуму группами депутатов от “Единой России” и “Справедливой России”. В пояснительной записке к проекту поправок в КоАП заявлялось, что “выполнение обязанности владельца сайта, где размещена незаконная информация, не обеспечивается эффективными мерами правового принуждения”. “Даже если суд возложит на такое лицо обязанность удаления незаконной информации, – поясняли депутаты, – то должник может игнорировать данное требование ввиду незначительного размера ответственности” (от 1 до 2 тысяч рублей штрафа по части 1 статьи 17.15 за первый отказ и от 2 до 2,5 тысячи – по части 2 за повторный).

В свою очередь, введение уголовной ответственности пояснялось тем, что “не всегда административная санкция может обеспечить надлежащее исполнение положений законодательства”.