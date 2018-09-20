Четверг, 20 сентября 2018

Агенты ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов ранее были задержаны на территории Нидерландов. Об этом со ссылкой на источник в голландских правоохранительных органах говорится в продолжении расследования The Insider и Bellingcat об участниках покушения на бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля.

Источник не уточнил, когда именно Петрова и Боширова задержали, однако сказал, что об этом можно узнать больше, “если читать СМИ”.

На прошлой неделе нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарская Tages Anzeiger сообшили о задержании в Гааге весной нынешнего года двух российских агентов. Они пытались украсть данные с компьютеров лаборатории радиологического и химико-радиологического анализа в швейцарском городе Шпиц, которая участвовала в расследовании химатак в Сирии. Впоследствии в той же лаборатории проверяли заключение проведенной в британском Портон-Дауне экспертизы по делу об отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. Между тем прокуратура Швейцарии еще с марта 2017 года вела уголовное расследование в отношении задержанных по поводу кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство. По некоторым сведениям, в дальнейшем этих агентов ГРУ выслали в Россию.

Авторы расследования предполагают, что Петрова и Боширова после задержания передали в Швейцарию, поскольку дело предположительно касалось швейцарской лаборатории. “Это не означает, что они были именно теми двумя арестованными специалистами по кибератакам, о которых писала пресса, но такое совпадение по времени и месту не могло быть случайным – так что, если арест и правда был, то они действовали как минимум в одной группе со взломщиками”, – говорится в публикации The Insider.

Скрипалей отравили 4 марта. Петров последний раз въезжал в шенгенскую зону в конце января – начале февраля, причем именно в Швейцарию. Кроме того, московский телефонный номер 195-79-66, указанный в штампах в досье обоих в паспортной базе, принадлежит комплексу зданий Минобороны на Хорошевском шоссе, где и располагается Главное управление Генштаба (новое название ГРУ).

В расследовании приводятся новые доказательства работы Петрова и Боширова с ГРУ: номера их загранпаспортов лишь на три последних цифры отличаются от номера паспорта участника неудавшегося пророссийского переворота в Черногории Эдуарда Шишмакова. “Судя по всему, сотрудники ГРУ и правда получают паспорта особой серии – а если это так, то любой желающий, получив доступ к базе паспортов, может выявить всех сотрудников Главного управления Генштаба. Более небрежного подхода к национальной безопасности невозможно себе представить”, – отмечает The Insider.

На прошлой неделе The Insider, Belligcat и “Проект” опубликовали документы из паспортной базы, доказывающие связь Петрова и Боширова с ГРУ.