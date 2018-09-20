Четверг, 20 сентября 2018

Ленинский райсуд Перми отправил местных иеговистов Игоря Турика и Виктора Пучкова под домашний арест. Об итогах заседаний, прошедших 19 сентября, в четверг сообщила ГТРК “Пермь”.

Турик и Пучков были задержаны 17 сентября ФСБ при участии росгвардейцев из СОБРа. Обоим, насколько можно заключить из публикаций ГТРК “Пермь”, вменена части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии. Как утверждается, фигуранты уже после запрета свидетелей Иеговы в России проводили собрания верующих и принимали в общину новых членов.

В чьем производстве находится дело – ФСБ или СКР, – не уточняется.

Домашний арест – именно та мера пресечения, которую в суде запрашивал следователь. Прокурор Ольга Кычкина ходатайства в отношении обоих фигурантов поддержала.

Турик, по профессии фотограф и видеооператор, на слушаниях просил освободить его под подписку о невыезде, поясняя, что он единственный кормилец в семье, а чтобы работать, ему нужно право передвигаться по городу.

По утверждению следователя, оба фигуранта частично признали вину. Что это означает, непонятно. Можно предположить, что верующие не стали отрицать своей религиозной принадлежности.

Как говорится на сайте Росгвардии, всего обыски по делу прошли более чем по 10 адресам. Сообщается, что были изъяты “крупные суммы денежных средств” и запрещенная литература.

22 мая в Перми был задержан 48-летний иеговист Александр Соловьев. Ему вменена часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), санкция которой составляет от 2 до 6 лет колонии. Дело ведет СКР. Следователь настаивал на отправке Соловьева в СИЗО, однако судья ограничился домашним арестом верующего.

Недостаточность информации о преследовании Турика и Пучкова не позволяет сделать определенного вывода о том, проходят ли они по одному делу с Соловьевым или же нет.

Между тем на сайте “Свидетели Иеговы в России” в среду впервые появилась информация еще об одном иеговисте, которого преследуют в Еврейской автономной области. Это 50-летний врач-массажист Валерий Кригер. Он проходит по одному делу с Аламом Алиевым, о преследовании которого стало известно в мае. Кригера привлекли по делу еще в первой половине лета; 29 июня у него была взята подписка о невыезде. Алиев после отмены решения о его отправке в СИЗО также находится под подпиской.