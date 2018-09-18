Вторник, 18 сентября 2018

Басманный райсуд Москвы заочно арестовал крымских татар братьев Марлена и Арслана Мисиратовых за участие в отражении российской агрессии против Украины. Об этом накануне сообщил Интерфакс (в публикации агентства второй брат назван Русланом).

Слушания в отношении 40-летнего Марлена Мисиратова прошли в понедельник, в отношении его младшего брата – во вторник. Решение о заочном аресте второго из братьев вынесла судья Юлия Сафина. Аресты назначены на срок два месяца с момента доставки Мисиратовых в Россию.

СКР объявил обоих братьев в международный розыск.

Мисиратовым заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающей от 2 до 6 лет колонии. Согласно фабуле дела, оба брата являются активистами “Правого сектора”, а также участвовали в гражданской блокаде Крыма.

Арслан Мисиратов, как заявляла на слушаниях в суде следователь, был бойцом 9-го батальона “Правого сектора”, затем – батальона “Крым”, а также являлся одним из командиров батальона “Крымская сотня”.

Марлена Мисиратова некие СМИ, названий которых Интерфакс не упоминает, подозревают также в причастности к повреждениям ЛЭП и двух газопроводов на юге Крыма, произошедшим 31 октября – 1 ноября прошлого года. По фактам этих инцидентов УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю открыло три дела, каждое из которых квалифицировано по части 1 статьи 281 российского УК (диверсия), предусматривающей от 10 до 15 лет колонии.

В прошлом году в интервью Depo.Ua Арслан Мисиратов рассказал, что его старший брат уехал из Крыма участвовать в киевском Евромайдане, а после аннексии полуострова стал бойцом АТО. Сам Мисиратов-младший работал инженером-архитектором в Москве и на Майдане не был, хотя и переводил активистам средства. Летом 2014 года Марлен Мисиратов в первый раз попал в плен к пророссийским боевикам; после этого к младшему брату явилась с обыском ФСБ. Арслан Мисиратов три дня оставался задержан, после чего его освободили под подписку о невыезде. Он бежал из России в Киев и присоединился к бойцам АТО.

По состоянию на конец прошлого года Мисиратов-младший уже демобилизовался. Он открыл кафе в Киеве.

Старший Мисиратов в беседе с “Газетой.Ua” в ноябре 2016 года рассказывал, что всего в плен попадал дважды и оба раза его обменивали. В боях он был ранен и контужен.

В сентябре 2016-го у матери Мисиратовых, живущей в Симферополе, прошел обыск; крымчанку несколько часов удерживали в отделе полиции. В декабре прошлого года сообщалось еще о двух обысках в крымской столице: у школьного психолога Асене Мисиратовой и у матери ее бывшего мужа. В интервью “Газете.Ua” Марлен Мисиратов пояснял, что развелся, чтобы не подставлять под удар семью.

По неподтвержденной информации, обыски в декабре проводились как раз по делам о повреждениях ЛЭП и газопроводов в Крыму.

О том, что СКР преследует Мисиратовых, писалось и в июньском расследовании “Граней”. В СМИ и интернете о делах против них следственное ведомство не заявляло, однако братья фигурировали в материалах других российских дел “Правого сектора” (с неверно указанными инициалами – как В. и Р. Мисиратовы).