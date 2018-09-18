Вторник, 18 сентября 2018

Председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов предложил узаконить отправку осужденных в колонии до вступления приговоров в силу. Как передает ТАСС, такое заявление чиновник сделал на заседании СПЧ.

Приговор по уголовному делу вступает в законную силу через 10 дней после вынесения, если осужденный не подает на апелляцию. Если же решение обжалуется, то в законную силу оно вступает сразу после оглашения апелляционного определения. Затем согласно действующим нормам осужденному должны вручить в СИЗО под подпись “законку” – уведомление о вступлении приговора в силу, – и лишь после этого в течение 10 дней забрать на этап. Обычно между апелляцией и отправкой на этап проходит около месяца.

Между тем на заседании СПЧ в среду участники сообщили о том, что фсиновцы нарушают закон, отправляя осужденных в колонии уже после оглашения приговоров в первой инстанции, несмотря на то что те подают на апелляцию.

Первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый, также присутствовавший на заседании, подтвердил существование такой практики, пояснив нарушение закона необходимостью разгружать переполненные СИЗО.

После этого и выступил Федотов. “На мой взгляд, то, что делает ФСИН, – это не от хорошей жизни, – заявил он. – Это паллиативное решение, оно нехорошее, но содержать людей в переполненных камерах тоже нехорошо. Самым правильным было бы создать необходимые правовые рамки для того, чтобы эта проблема решалась в обычном порядке, установленном законом порядке”.

Из политзеков до вступления приговора в силу в конце июня был отправлен в колонию Вячеслав Шатровский, осужденный к трем годам общего режима по обвинению в нападении на полицейского во время столичной протестной акции 5 ноября 2017 года. О планах фсиновцев забрать политзека из СИЗО еще до апелляции стало известно примерно за неделю до этапа. Адвокат пытался через суд предотвратить этапирование, однако успеха не добился.

Фигуранта “экстремистского” дела Владимира Тимошенко забрали на этап из Петербурга уже после апелляции, но без вручения “законки”. Эту бумагу ему вручили лишь через месяц в кировском СИЗО. Вскоре после этого политзек был возвращен в Петербург.

“Во время этапирования я общался с осужденными из других регионов, – рассказал после этого Тимошенко адвокату. – Кто-то был осужден в Республике Коми, кто-то – в Кирове. Затем их на пару месяцев везли в СИЗО Мурманска, там уведомляли о вступлении приговоров в силу – и возвращали в свои регионы”.

Определенных догадок о причинах таких бессмысленных и затяжных этапов адвокат политзека не высказал.