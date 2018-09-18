Вторник, 18 сентября 2018

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова после заседания по ситуации со вторым туром выборов в Приморском крае отвечала на вопросы о сроках проведения нового голосования и расплакалась… “Вы знаете, как обидно было, – взяли и перечеркнули всю работу… это просто не передать… потому что мы здесь живем уже, никого не видим. Столько сделали… Все прозрачно, идем шаг за шагом. И вдруг раз – и такой удар под дых”, – сказала она, расплакавшись.

РБК

- Председатель у нас был… Лоэнгрин его звали, строгий такой… И весь в чирьях… И каждый вечер на моторной лодке катался. Сядет в лодку и по речке плывет… Плывет и чирья из себя выдавливает…

Из глаз рассказчика вытекала влага, и он был взволнован:

- А покатается он на лодке… Придет к себе в правление, ляжет на пол… Тут уже к нему не подступись – молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек – отвернется он в угол и заплачет… Стоит и плачет и пысает на пол, как маленький…

Венедикт Ерофеев. “Москва – Петушки”