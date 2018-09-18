Вторник, 18 сентября 2018

Российский коллективный IT-блог “Хабр” (бывший “Хабрахабр”) во вторник опубликовал отчет о запросах, поступивших его администрации от российских государственных структур, в том числе силовых, за время с 2013 года.

“Мы изучили зарубежные практики (да-да, подобное есть у многих крупных проектов), подумали и решили, что сводная статистика об объемах запросов должна стать публичной”, – пояснил “Хабр” такой шаг.

За отчетный период администрации блога поступил из правоохранительных структур ряд запросов информации о пользователях. Больше всего запросов – 17 – направило МВД (1 или 2 из них касались информации не о пользователе, а о размещении рекламной кампании). “Хабр” удовлетворил 9 запросов, а 8 отклонил.

Из ФСБ поступило 3 запроса относительно данных пользователей. Из них 1 был удовлетворен, 2 – отклонено.

Кроме того, 2 запроса о предоставлении таких данных направила ФСО, и по одному – СКР, Роскомнадзор и ныне упраздненный Госнаркоконтроль. Все пять администрация удовлетворила.

РКН также прислал в “Хабр” 13 требований удалить публикации блога, включенные в реестр запрещенных сайтов. Все они были удовлетворены, однако одно из требований администрация оспорила.

Федеральная служба судебных приставов прислала 1 запрос о блокировке доступа к аккаунту пользователя. Этот запрос “Хабр” также удовлетворил, а затем обжаловал.

По годам обращения в администрацию блога группируются следующим образом. В 2013-м “Хабр” получил единственный запрос – из РКН; в 2014-м запросов не было вовсе. В 2015 году в администрацию поступило 5 запросов, в 2016-м – 16, в прошлом году – 12, а с начала нынешнего – 5.

Иностранные государства, отметил “Хабр”, обращений пока не направляли.

“Не очень густо, но и не пусто, – заключила администрация блога. – Поэтому лишний раз просим соблюдать корректность поведения на сайте и не забывать о том, что “Хабр” включен в реестр организаторов распространителей информации и должен выполнять требования действующего законодательства”.

Обновляемая версия отчета опубликована на отдельной странице сайта. Между тем статистика за прошедшие годы в этой версии по непонятной причине частично расходится с той, которая была приведена в сообщении, процитированном выше.