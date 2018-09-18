Вторник, 18 сентября 2018

В Кабардино-Балкарии конфликт между двумя титульными нациями – черкесами (кабардинцами) и балкарцами – обернулся столкновениями с ОМОНом. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии”.

В середине сентября исполнилось 310 лет со дня Канжальской битвы, в которой кабардинцы разбили войско крымского хана Каплана Герая и союзные ему турецкие подразделения. Благодаря этому Кабарда оставалась независимой последующие 100 с лишним лет, вплоть до завоевания Россией. В ознаменование юбилея 200 активистов организации “Шууей хасэ” (черк. “Собрание всадников”) решили провести конный поход на вершину горы Канжал.

Такой же поход черкесские активисты устроили и 10 лет назад, к 300-летию сражения. Однако тогда жители балкарского аула Кёнделен, Эльбрусский район, заблокировали дорогу к Канжалу, не позволив конникам проехать. Как передавал тогда “Кавказский узел”, они вышли с плакатами “Канжальской битвы не было” и “Застолбить землю не дадим”.

После двух дней противостояния, сообщало издание, правоохранители убедили жителей Кёнделена пропустить процессию через свой аул. “Кавказ.Реалии”, однако, пишут, что тогда всадникам пришлось огибать Кёнделен.

В преддверии нынешней годовщины силовики вызывали черкесских активистов на “профилактические беседы” и убеждали отказаться от похода, чтобы не вступать в новый конфликт с балкарцами. Большинство, включая лидера “Шууей хасэ” Аслана Кудаева, отказались от своих планов. Однако 30 человек во главе с коннозаводчиком Ибрагимом Яганом (министр обороны непризнанной Абхазии в 1992-1993 годах, во время войны против центральных властей в Тбилиси) ранним утром 17 сентября выдвинулись к Канжалу.

При этом, чтобы не сталкиваться с балкарцами, Яган направил всадников опасным объездным путем. В тот же день участники похода достигли вершины и провели торжества.

Однако в черкесском обществе предостережения против проезда через Кёнделен вызвали раздражение. К вечеру понедельника несколько десятков человек прибыли к балкарскому аулу и потребовали пропустить конников, когда те будут возвращаться с горы. “Мы указывали на то, что это ограничение свободы передвижения, – заметил один из участников схода. – Почему люди не могли проехать по территории населенного пункта Российской Федерации?”

Чиновники местной администрации и полицейские убедили протестующих разойтись. Однако уже вскоре в Инстаграме появились призывы собраться вновь.

В свою очередь, участники похода решили пробыть на вершине Канжала до среды, чтобы их земляки успели убедить балкарцев пропустить процессию через Кёнделен.

Во вторник между протестующими и жителями Кёнделена произошли стычки. По данным “Кавказского узла”, двое местных – 74 и 52 лет – получили травмы; старший был госпитализирован.

По информации “Кавказ.Реалий”, балкарцы бросали в сторону черкесов камни и бутылки. Однако сами черкесские активисты заявляют, что инцидент был результатом провокации, а не проявлением осознанной ненависти.

На место конфликта прибыли 10 грузовиков ОМОНа с североосетинскими и ставропольскими номерами, а также четыре БТР’а. Силовики перекрыли трассу Нальчик – Тырныауз сразу в двух местах – у обоих въездов в Кёнделен.

Как утверждается, в итоге балкарцы, в делегацию которых входил глава Эльбрусского района Каншаубий Залиханов, дали согласие на проезд черкесских всадников. Однако силовики в среду провели конников в обход аула, а тех черкесов – около 1000 человек, – которые ожидали своих земляков в Кёнделене, жестко разогнали с применением слезоточивого газа. Также омоновцы стреляли в воздух.

“Кавказский узел” поясняет, что столкновения произошли, когда черкесы попытались прорвать омоновский кордон, чтобы выйти к конникам. Некоторые из участников схода бросали в силовиков камни.

По сведениям лидера кабардинского отделения организации “Хабзэ” Мартина Кочесоко, омоновцы разбивали машины черкесов, а в числе раненых были дети. “Балкарцев там вообще нет”, – заметил активист.

Вечером в Нальчике черкесы собрались на митинг у правительства Кабардино-Балкарии и потребовали от властей разобраться в ситуации. Акция завершилась встречей с министром национальностей региона Анзором Курашиновым. “Я говорил с ними о том, что надо договариваться, что дальнейшее нарастание конфронтации ни к чему хорошему не приведет. Ребята в принципе с этим согласны”, – рассказал чиновник “Кавказскому узлу”.

К зданию правительства прибыли не меньше 50 силовиков. Двое демонстрантов – общественный активист Заур Жемухов и историк Тимур Алоев – были задержаны, однако уже вскоре обоих освободили.

Директор Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков призывал собравшихся к сдержанности.

Между тем региональный главк СКР объявил о начале проверки по факту волнений в Кёнделене. Как можно заключить из публикации управления, проверка ведется на предмет наличия в действиях “неустановленных лиц” состава статей 318 (применение насилия к представителю власти), 212 (массовые беспорядки) и 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). “В ближайшее время зачинщики будут установлены и решен вопрос о возбуждении уголовного дела”, – заверил СКР (синтаксис оригинала).