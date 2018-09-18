Еще не умер ты, еще ты не один
Олег Сенцов голодает пятый месяц. По выражению французского режиссера Кристофа Ружжиа, идет “последний бой” за спасение украинских заложников. Это удел неравнодушных одиночек.
Слева направо: режиссеры Крисоф Ружжиа, Лоран Канте, Эмманюэль Финкель у российского посольства в Париже. Фото: political.fr
Пока в Париже Ружжиа и его товарищи – кинематографисты, философы, публицисты, правозащитники – сменяют друг друга у российского посольства на акции однодневных голодовок солидарности, в Москве активисты проводят одиночные пикеты.
Участники “Стратегии-18″ выходят в центр Москвы и Петербурга с плакатами в поддержку крымских узников 18-го числа каждого месяца.
Московская активистка Вера Лаврешина. 18 сентября. Фото: facebook.com/olgizza.vishnevetskaya
Киев готов был обменять россиян, арестованных в связи с войной в Донбассе, но Москва не откликнулась на призыв “Заберите своих”.
В среду российские ученые и научные журналисты стояли в одиночных пикетах у администрации президента в поддержку идеи обмена “всех на всех”.
Видео Юрия Тимофеева: