Вторник, 18 сентября 2018

Олег Сенцов голодает пятый месяц. По выражению французского режиссера Кристофа Ружжиа, идет “последний бой” за спасение украинских заложников. Это удел неравнодушных одиночек.

Слева направо: режиссеры Крисоф Ружжиа, Лоран Канте, Эмманюэль Финкель у российского посольства в Париже. Фото: political.fr

Пока в Париже Ружжиа и его товарищи – кинематографисты, философы, публицисты, правозащитники – сменяют друг друга у российского посольства на акции однодневных голодовок солидарности, в Москве активисты проводят одиночные пикеты.

Участники “Стратегии-18″ выходят в центр Москвы и Петербурга с плакатами в поддержку крымских узников 18-го числа каждого месяца.

Московская активистка Вера Лаврешина. 18 сентября. Фото: facebook.com/olgizza.vishnevetskaya

Киев готов был обменять россиян, арестованных в связи с войной в Донбассе, но Москва не откликнулась на призыв “Заберите своих”.

В среду российские ученые и научные журналисты стояли в одиночных пикетах у администрации президента в поддержку идеи обмена “всех на всех”.

Видео Юрия Тимофеева: