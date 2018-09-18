Вторник, 18 сентября 2018

Пара фраз

18.09.2018

Пьеса на честном слове

Еще несколько лет назад, на пике украинского кризиса, ложь, транслируемая Владимиром Путиным и его окружением, воспринималась как неотъемлемый компонент “гибридной войны”. Под ее прикрытием можно было отбирать территории, дестабилизировать ситуацию в других странах, издеваться над западными политиками. Эта ложь была зловещей, она потоками лилась с телевизионных экранов, компьютеров, смартфонов – от комичных пассов руками главного кремлевского шута Дмитрия Киселева или нарочитой агрессии другого петрушки, Владимира Соловьева, – и до исполненных на безупречном английском лживых репортажей Russia Today. С этой ложью хотелось полемизировать, ее нужно было опровергать, мир уже раздумывал, сколько нужно потратить денег, чтобы все это остановить.

Но, как это всегда бывает с лжецами, которые верят в свою безнаказанность, кремлевские в конце концов стали так же смешны и нелепы, как и все их предшественники в мировой истории. Это уже не “гибридная война”, не пропаганда, а какой-то бесконечный карнавал дури. Нелепый обер-охранник Золотов в нелепой фуражке, говорящий ерунду в объектив и даже не подозревающий, как смешно он смотрится. Несчастная пропагандистка Маргарита, встретившаяся с мастерами отравлений и изо всех сил пытающаяся показать, что она исполняет свой грязный танец не удовольствия ради, а токмо по высочайшему указанию пригревшей ее своры бегемотов. Сами мастера, Лелек и Болек российской разведки, не знающие, кем лучше притворяться – туристами, спортсменами, наркокурьерами, любовниками или всем сразу.

Чиновники из Министерства обороны, которых угораздило на фоне всей этой комедии срочно отыскать следы украинской ракеты в катастрофе “Боинга”, а уже на следующий день с тем же самым непроницаемым выражением не отмеченных интеллектом лиц обвинять в уничтожении российского самолета сирийской (а проще говоря – российской) системой ПВО вечно ненавистную израильскую военщину. Приморский коммунист-миллионер, несколько часов поголодавший после “отжатых” выборов и решивший, что овчинка ветчинки не стоит. Сами выборы, которые решили фальсифицировать только потому, что правитель пожелал победы тому, а не этому вурдалаку, – но и фальсифицировать разучились, делали все в последние пять минут, как предавшиеся страсти подростки, торопящиеся напялить белье, слыша на лестнице шаги поднимающихся в квартиру родителей. Вот что это все было? И что это все будет?

А ничего особенного. Доведение лжи до совершенства. Перемещение власти вместе со всеми ее подручными в астрал, где Петров и Боширов гуляют по Солсберецкому собору и заценивают шпиль, люди доброй воли верят Симоньян, Золотов мутузит обидчиков на дуэлях, в Константинопольском патриархате угнездились раскольники, украинские ракеты попадают в малайзийские самолеты, израильские летчики устраивают провокации, в Приморье проходят честные выборы, Земля лежит на трех китах, а китов держит Путин. Потому что только Путину в этой непростой ситуации удается сохранить видимость равновесия и серьезное выражение лица.