Вторник, 18 сентября 2018

В Нижегородской области в районе аэродрома в пригороде города Кулебаки во время выполнения учебно-тренировочного полета разбился сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте происшествия.

Оба летчика катапультировались, их эвакуировали сотрудники поисково-спасательной службы. Как заявляют в Минобороны, жизни пилотов ничего не угрожает.

“Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным причиной аварии стала техническая неисправность. Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны России”, – заявили в военном ведомстве.

Какая именно неисправность привела к авиакатастрофе, не уточняетя.

В сети появилось видео с места крушения самолета – на нем видны горящие обломки истребителя.