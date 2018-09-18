Вторник, 18 сентября 2018

Первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый выступил в поддержку заместительной терапии для наркоманов. Как передает Интерфакс, в таком духе фсиновец высказался на заседании президентского Совета по правам человека.

Заместительная терапия, пояснил Рудый, необходима, чтобы наркоманы “не шли, не воровали у своего соседа, у родителей, еще у кого-то, а получали свою дозу официально в аптеке бесплатно”. “Таким образом разрушать рынок наркотический”, – заметил он.

Сейчас, заметил Рудый, в колонии на длительные сроки по статье 228.1 УК (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков) иной раз попадают не наркоторговцы, а наркопотребители, которые “обмениваются дозами”.

Поддержав высказанное на заседании мнение о необходимости уменьшить число осужденных по “наркотическим” статьям УК, фсиновец заметил, что для решения такой задачи “уголовно-правовыми методами сделать ничего не возможно”. “Это рынок, и с рынком можно бороться только рынком”, – заключил Рудый.

Задача заместительной терапии состоит в декриминализации и социализации наркоманов. Наркопотребители, вставшие на учет, бесплатно обеспечиваются препаратами, более слабыми по сравнению с опиоидами, в частности героином. Из таких препаратов особенно широко применяется метадон. Метадоновая терапия легально практикуется более чем в 100 странах мира, в том числе в США, государствах Западной Европы и на Украине.

Между тем в России любое применение метадона запрещено. После аннексии Крыма действовавшая там программа заместительной терапии была прекращена. Из-за этого уже к январю 2015 года, меньше чем за год оккупации, умерли от 80 до 100 из 805 зарегистрированных участников крымской программы.

В августе 2015-го тогдашний вице-спикер Госдумы единорос Сергей Железняк объявил, что Россия начинает международную кампанию против метадоновой терапии.

Одна из российских организаций, которые добиваются легализации метадоновой и бупренорфиновой терапии, – Фонд им. Андрея Рылькова, занимающийся социальной реабилитацией и юридической защитой наркоманов. В июне 2016 года эту НПО включили в реестр “иностранных агентов”.