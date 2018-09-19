Среда, 19 сентября 2018

Избирательная комиссия Приморского края отменила результаты досрочных выборов губернатора региона, сообщает Интерфакс.

Решение поддержали 12 из 13 членов комиссии, один проголосовал против. Накануне Центризбирком рекомендовал региональной комиссии признать итоги выборов недействительными.

Председатель краевого избиркома Татьяна Гладких, вынося вопрос на голосование, заявила, что результаты выборов “невозможно признать достоверными”, а “существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными”.

Лидировавший в гонке кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что намерен обжаловать решение об отмене результатов выборов в суде. Он сказал, что негативно относится к решению комиссии, поскольку считает себя фактическим победителем выборов. По словам Ищенко, он собирается участвовать в новых выборах, если “партия доверит”. Кроме того, коммунист пообещал “проводить народные сходы на центральной площади Владивостока”.

Приморское управление СКР начало проводить доследственые проверки по фактам нарушений в первом туре выборов и рассматривать обращения по поводу нарушений во втором, сообщает ТАСС.

Как заявляла председатель Центризбиркома Элла Памфилова, новые выборы назначат в течение трех месяцев – они состоятся до 16 декабря

Как заявил член ЦИКа Сиябшах Шапиев, кандидат от “Единой России”, действующий и.о. губернатора Андрей Тарасенко, объявленный победителем выборов, продолжит исполнять обязанности, пока не будет избран другой губернатор, если “не будут приняты другие решения”. По сведениям РБК, в четверг после заседания избиркома единорос должен выступить с неким заявлением. В среду Тарасенко несколько раз делал противоречивые заявления относительно того, пойдет ли на новые выборы. Затем РБК сообщил со ссылкой на неназванных федеральных чиновников, что единорос вовсе уйдет в отставку еще до повторных выборов. По сведениям РБК, снова баллотироваться в губернаторы Тарасенко не будет

В среду вечером The Bell сообщил со ссылкой на источники в штабе Тарасенко, что фальсификации во время второго тура выборов проводились с целью его сорвать, чтобы не дать победить Ищенко.

Второй тур губернаторских выборов прошел в Приморье 16 сентября. По итогам предварительной обработки бюллетеней лидером гонки признавали кандидата от КПРФ Ищенко – он обходил единороса Тарасенко, ставленника Кремля, примерно на 10 процентов. Однако после обработки 99 процентов протоколов чиновники крайизбиркома неожиданно сообщили, что побеждает действующий и.о. губернатора. Согласно окончательным итогам, которые представила комиссия, Тарасенко набрал 49,55 процента голосов, тогда как Ищенко – лишь 48,06 процента.

Фальсификация итогов выборов вызвала в Приморье протесты. Их поддержал в частности лидер “России будущего” Алексей Навальный.