Среда, 19 сентября 2018

Сотрудник ЦПЭ опросил ученицу московской школы № 67 Камиллу Брайловскую о пенсионном митинге 9 сентября. Об этом сообщила мать школьницы Мария Симакова.

“В школу пришел эшник, Каму вызвали к директору и, несмотря на ее отказ говорить без адвоката, вынудили с ним поговорить. Эшник – сотрудник по чрезвычайным делам отдела по борьбе с экстремизмом – спрашивал о митинге и его участниках. Камилла не смогла вспомнить ни одного имени, ни одной фамилии, ни одного телефона. Кама выдержала этот разговор и получила приглашение на Петровку для себя и для меня. Сейчас я жду повестки. У нас есть адвокат. Всех этих людей я не боюсь и дочь свою им не отдам. Адвокат рекомендовал предать все случившееся максимальной огласке”, – написала Симакова.

В связи с чем проводился опрос, по какому делу и в каком процессуальном статусе Брайловсая с матерью должны посетить столичный главк МВД, неизвестно. Симакова также не уточняет, фамилии и телефоны каких именно людей интересовали оперативника центра “Э”.

В Москве на несогласованной акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября были задержаны 43 человека. Двум участникам митинга – 24-летнему Виктору Федосееву и 36-летнему Василию Костылеву – вменили часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающую до 5 лет колонии, обвинив в нападениях на полицейских. Оба отправлены в СИЗО.