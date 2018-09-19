Среда, 19 сентября 2018

В Москве больше 100 человек задержаны по делу о незаконном игорном бизнесе. Об этом сообщает городское управление СКР.

Дело квалифицировано по частям 1, 2 статьи 210 УК (организация преступного сообщества и участие в таковом), предусматривающим от 12 до 20 и от 5 до 10 лет колонии соответственно. В одно производство с этим делом объединены еще 12, возбужденных собственно по фактам незаконного проведения азартных игр (очевидно, речь идет о статье 171.2 УК, санкция которой составляет до 6 лет колонии).

Пока обвинение предполагается предъявить 47 задержанным. Ведомство будет ходатайствовать об отправке части из них в СИЗО, а остальных – под домашний арест. В отношении прочих задержанных пока продолжается проверка.

Обыски прошли более чем в 80 жилищах и офисах.

Упоминается имя предполагаемого руководителя сообщества. Это некто А. Бажанов.

Как утверждает СКР, незаконная деятельность велась с мая 2016 года под прикрытием букмекерской конторы “Панорама”. Азартные игры с использованием игрового оборудования проводились вне игорных зон. Всего, заявляет следственное ведомство, пресечена деятельность 15 игорных клубов.

В преступном сообществе, говорится в публикации СКР, действовала строгая конспирация. Рядовые члены не знали лидеров, а связь поддерживалась посредством IP-телефонии и мессенджеров.

Ежемесячный оборот сообщества следственное ведомство оценивает в сотни миллионов рублей. Лидеры группировки, заявляется в публикации, жили в “престижнейших загородных поселках” Подмосковья, ездили на машинах премиум-класса с эскортом, а летали на частных самолетах.

Обыски и задержания СКР проводил совместно с управлением “К” службы экономической безопасности ФСБ и полицейскими подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке Росгвардии.