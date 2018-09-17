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В Приморье отменены результаты выборов на 13 участках

Понедельник, 17 сентября 2018

Во Владивостоке отменены итоги второго тура губернаторских выборов по 13 участкам, сообщает Интерфакс со ссылкой на территориальный избирком Советского района. В ТИК пояснили, что во время подсчета голосов у них сработала пожарная сигнализация, в здании проводилась эвакуация и “какие-то документы могут быть утрачены”.

В связи с решением ТИК Советского района единорос Андрей Тарасенко потерял около 500 голосов, на итоги выборов это не повлияло. В краевом избиркоме уточнили, что обнародованные накануне результаты голосования не учитывали данные с этих 13 участков.

По итогам подсчета 100 процентов бюллетеней объявлено, что Тарасенко набрал 49,55 процента голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 48,06 процента. По итогам подсчета 95% голосов Ищенко побеждал с 51,61 процента, у Тарасенко было 45,79. Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое.

Окончательное подведение итогов голосования откладывается из-за большого количества жалоб. В избиркоме подчеркивают, что жалобы поступили от обоих кандидатов.

Ищенко заявил “Коммерсанту”, что ему предложили пост первого вице-губернатора. “Ко мне обратились люди из окружения Тарасенко. Я их послал”, – сказал он. В пресс-службе администрации Приморья отрицают, что делали такое предложение кандидату от КПРФ.

В понедельник Алексей Навальный, отбывающий административный арест, призвал жителей Приморья к масштабным протестам в связи с фальсификацией результатов второго тура.

Ищенко первоначально объявил голодовку. В понедельник на встречу с ним у здания краевой администрации собралось несколько сотен человек. Мероприятие продолжалось около двух часов. Около 8 вечера активисты попытались установить палатки у здания администрации; сотрудники ОМОНа задержали более 10 человек, в том числе активиста местного Навального Юрия Кучина. К вечеру на площади у администрации оставалось около 100 человек.

После встречи с избирателями Ищенко объявил о прекращении голодовки и заявил, что отказывается от идеи устроить палаточный лагерь на площади перед администрацией. По словам кандидата, такое решение он принял по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова, посоветовавшего однопартийцу “действовать в рамках законодательства” – Ищенко пояснил, что лагерь могли бы разогнать полицейские. Он добавил, что что со стороны главы ЦИКа Эллы Памфиловой появились “нотки взаимодействия”. Однако во вторник Ищенко вновь придет на митинг к зданию администрации.

Памфилова в понедельник вечером заявила в эфире “России-24″, что фальсификаций в Уссурийске, где наблюдатели отмечали массовое переписывание протоколов на участках, не было. В отдельных участковых комиссиях при этом фиксировалась стопроцентная явка и действующего и.о. губернатора Андрея Тарасенко также поддерживали 100 процентов избирателей. “Там нет никаких злоупотреблений, – заметила по этому поводу Памфилова. – Это было судоходное голосование, там очень маленькие участки и коллективы – не более двадцати девяти человек. Конечно, все кто находятся на судне в море, они пришли и проголосовали”.