Понедельник, 17 сентября 2018

Во Владивостоке отменены итоги второго тура губернаторских выборов по 13 участкам, сообщает Интерфакс со ссылкой на территориальный избирком Советского района. В ТИК пояснили, что во время подсчета голосов у них сработала пожарная сигнализация, в здании проводилась эвакуация и “какие-то документы могут быть утрачены”.

В связи с решением ТИК Советского района единорос Андрей Тарасенко потерял около 500 голосов, на итоги выборов это не повлияло. В краевом избиркоме уточнили, что обнародованные накануне результаты голосования не учитывали данные с этих 13 участков.

По итогам подсчета 100 процентов бюллетеней объявлено, что Тарасенко набрал 49,55 процента голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – 48,06 процента. По итогам подсчета 95% голосов Ищенко побеждал с 51,61 процента, у Тарасенко было 45,79. Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое.

Окончательное подведение итогов голосования откладывается из-за большого количества жалоб. В избиркоме подчеркивают, что жалобы поступили от обоих кандидатов.

Ищенко заявил “Коммерсанту”, что ему предложили пост первого вице-губернатора. “Ко мне обратились люди из окружения Тарасенко. Я их послал”, – сказал он. В пресс-службе администрации Приморья отрицают, что делали такое предложение кандидату от КПРФ.

В понедельник Алексей Навальный, отбывающий административный арест, призвал жителей Приморья к масштабным протестам в связи с фальсификацией результатов второго тура.

Ищенко первоначально объявил голодовку. В понедельник на встречу с ним у здания краевой администрации собралось несколько сотен человек. Мероприятие продолжалось около двух часов. Около 8 вечера активисты попытались установить палатки у здания администрации; сотрудники ОМОНа задержали более 10 человек, в том числе активиста местного Навального Юрия Кучина. К вечеру на площади у администрации оставалось около 100 человек.

После встречи с избирателями Ищенко объявил о прекращении голодовки и заявил, что отказывается от идеи устроить палаточный лагерь на площади перед администрацией. По словам кандидата, такое решение он принял по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова, посоветовавшего однопартийцу “действовать в рамках законодательства” – Ищенко пояснил, что лагерь могли бы разогнать полицейские. Он добавил, что что со стороны главы ЦИКа Эллы Памфиловой появились “нотки взаимодействия”. Однако во вторник Ищенко вновь придет на митинг к зданию администрации.

Памфилова в понедельник вечером заявила в эфире “России-24″, что фальсификаций в Уссурийске, где наблюдатели отмечали массовое переписывание протоколов на участках, не было. В отдельных участковых комиссиях при этом фиксировалась стопроцентная явка и действующего и.о. губернатора Андрея Тарасенко также поддерживали 100 процентов избирателей. “Там нет никаких злоупотреблений, – заметила по этому поводу Памфилова. – Это было судоходное голосование, там очень маленькие участки и коллективы – не более двадцати девяти человек. Конечно, все кто находятся на судне в море, они пришли и проголосовали”.