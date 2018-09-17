Понедельник, 17 сентября 2018

Россия обвинила Израиль в гибели своего самолета в Сирии. Израильские летчики намеренно подставили российский самолет Ил-20 под удар сирийских средств ПВО, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. Москва расценивает это как провокацию и враждебные действия со стороны Израиля, подчеркнул он.

Конашенков подвтердил, что Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит ракетой комплекса С-200 – этими средствами ПВО Москва сама снабдила армию Башара Асада. Пилоты израильских истребителей F-16, наносившие ракетные удары по Латакии, “не могли не видеть” российский самолет, заходивший на посадку с высоты 5 километров, утверждает Конашенков. “В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих”, – добавил он.

“О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По горячей линии уведомление поступило менее чем за 1 минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону”, – сказал представитель Минобороны. По его словам, Москва “оставляет за собой право на адекватные ответные действия”.

Позже Минобороны сообщило, что место падения самолета обнаружено в море в 27 километрах к западу от города Банияс в мухафазе Латакия. На борт российских кораблей подняты фрагменты тел и личные вещи членов экипажа, а также обломки самолета.

Как пишет Интерфакс, позже во вторник о праве Москвы на “дальнейшие ответные шаги” заявил и глава российского Минобороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом. “Действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства”, – передает агентство слова российского министра.

“Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих”, – также указал Шойгу.

После стало известно, что в российский МИД вызван посол Израиля Гарри Корен.

Израильская сторона пока не отвечает на обвинения. В ЦАХАЛе указали, что не комментируют информацию из зарубежных источников.

Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 пропал с радаров в понедельник около 23 часов при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это время он летел над Средиземным морем в 25 километрах от берега. В первом сообщении Минобороны подчеркивалось, что это произошло во время атаки четырех израильских самолетов F-16 и одновременно с пусками ракет с находившегося в том же районе французского фрегата “Овернь”. В Париже катеогорически отвергли причастность французских вооруженных сил к гибели самолета.

Схема с брифинга Минобороны России. Синим обозначена траектория израильских F-16, красным – Ил-20. Источник: твиттер RT

Источники CNN первыми сообщили, что российский самолет был случайно сбит сирийскими правительственными войсками. В Вашингтоне подтвердили данные об израильском авианалете.

Американцы узнали об инциденте, получив сигнал бедствия на международных частотах от сирийских военных. Затем американская сторона получила точную информацию о самолете и обстоятельствах его исчезновения – предположительно от России.

В понедельник сирийские государственные СМИ сообщали об израильском ракетном обстреле Латакии, а накануне – об ударах по аэропорту Дамаска. Утверждалось, что системы ПВО якобы перехватили несколько ракет.

Армия обороны Израиля в большинстве случаев не комментирует подобные сообщения. Однако в середине августа ЦАХАЛ отчитался о том, что за прошедшие полтора года нанес более 200 авиаударов по территории Сирии, выпустил по сирийским объектам более 800 ракет и минометных снарядов. В Армии обороны Израиля заверяют, что эти удары, большая часть из которых пришлась на системы вооружений и инфраструктуру иранского Корпуса стражей исламской революции, необходимы для предотвращения усиления позиций Ирана в Сирии. Как утверждают в ЦАХАЛе, удары по Сирии вынудили Иран эвакуировать из страны несколько своих военных баз.