Понедельник, 17 сентября 2018

Всю полноту ответственности за удар по российскому самолету-разведчику Ил-20 несут войска сирийского диктатора Башара Асада. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Косвенно, заметили в ЦАХАЛе, в инциденте виновны Иран и поддерживаемая им террористическая группировка “Хезболла”.

Прошлой ночью, говорится в заявлении, израильские истребители совершили налет на оборонный завод Асада, откуда в Ливан на базу “Хезболлы” должно было быть отправлено оборудование для изготовления высокоточного летального оружия. Это оружие, которое предполагалось использовать против Израиля, представляло собой неприемлемую угрозу еврейскому государству, отметили в ЦАХАЛе.

Предварительное расследование гибели российского Ил-20, также отметили в израильской армии, установило, что самолет был в ходе массированного беспорядочного обстрела ракетами “земля – воздух”, который вели военные Асада. На момент удара по российскому самолету израильские уже вернулись в воздушное пространство своей страны. При этом Ил-20 сбили за пределами местности, которую атаковали израильские истребители. Наконец, отметили в ЦАХАЛе, военные Асада не удостоверились в том, что в зоне обстрела нет российских самолетов.

Израильская и российская армия, подчеркивается в заявлении, выработали согласованную на высшем уровне систему предотвращения конфликтов. Эта система, уже много раз доказавшая свою эффективность, была в действии также и прошедшей ночью.

ЦАХАЛ заверил, что Израиль сожалеет о гибели Ил-20 и предоставит российским властям всю необходимую информацию для расследования инцидента.

В результате удара по Ил-20 погибли все 15 российских военных, находившихся на борту. Минобороны России объявило виновником инцидента Израиль, заявив, будто он своими “безответственными действиями” спровоцировал войска Асада на обстрел.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманов заявил о праве Москвы на “дальнейшие ответные шаги”. По словам Шойгу, “действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства”.

Посла Израиля в Москве Гарри Корена вызвали в российский МИД.