Понедельник, 17 сентября 2018

Болезнь продюсера Pussy Riot и издателя “Медиазоны” Петра Верзилова с большой вероятностью стала следствием отравления холинолитиками – веществами, блокирующими нейромедиаторы и тем самым угнетающими сокращение мышц. Как сообщает Reuters, об этом на пресс-конференции, посвященной здоровью оппозиционера, заявил заведующий отделением неврологии и терапии берлинской клиники Charité Кай-Уве Эккардт.

Врач указал, что у больного зафиксированы характерные симптомы такого отравления: расширение зрачков, повышение давления и сухость слизистых оболочек.

Иных возможных причин болезни, отметил Эккардт, до сих пор не установлено.

Медик также рассказал, что по истечении шести дней (в действительности – семи. – Ред.) вероятность установить конкретное вещество, которым отравился Верзилов, невысока. Это, пояснил Эккардт, может быть как медицинский препарат, так и натуральное вещество, в том числе растительное.

Угроза жизни Верзилова устранена, заключил врач, однако больному еще предстоит интенсивное лечение.

О подозрении на отравление холинолитиками еще вечером в четверг заявляла подруга больного Вероника Никульшина. С нею согласилась и Елена Верзилова, мать оппозиционера.

В московской больнице им. Бахрушиных, в реанимации которой первоначально содержался Верзилов, утверждали, что в крови у больного не обнаружено следов иных препаратов, кроме тех, которые ему вводили уже после госпитализации. Однако Никульшина указывала, что отравление холинолитиками анализ крови выявить не позволяет.

Верзилов попал в больницу в ночь на 12 сентября. 13-го числа его перевели в реанимацию Института им. Склифософского. На другой день больной пришел в сознание, а в субботу его перевезли в Charité.

Председатель “Агоры” Павел Чиков заявлял, что, если версия отравления подтвердится, адвокат Дмитрий Динзе обратится в правоохранительные структуры с заявлением о покушении на убийство.

Наряду с российским Верзилов имеет канадское гражданство. В четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал болезнь оппозиционера следующим образом: “Это вызывает очевидное беспокойство, особенно если учитывать действия, предпринятые Россией в последние месяцы в Британии”. Однако, добавил премьер, “делать какие-либо выводы относительно случившегося еще преждевременно”.