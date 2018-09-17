Понедельник, 17 сентября 2018

Ну, я имею в виду, что, понимаете, все так сыпется стремительно сейчас… Вот все последние недели – это какой-то прямо дурной сон. Что… Ну, как? Власть сама подогревает ситуацию. Понимаете? Почему не отпустить? Почему не отпустить Приморье? Почему не дать… Уже, господи, ну, сейчас выиграл бы этот коммунист. Ну, что? Ну, он через два дня пришел бы к Путину… Это не то что там, понимаете, Илья Яшин выиграл в Приморье. Это человек договороспособный, системный, коммунисты давно лежат под всей этой историей.

Ксения Собчак, бывший кандидат в президенты России

“Madame, при вас на диво

Порядок расцветет, -

Писали ей учтиво

Вольтер и Дидерот, -

Лишь надобно народу,

Которому вы мать,

Скорее дать свободу,

Скорей свободу дать”.

Алексей Толстой. “История государства Российского от Гостомысла до Тимашева”