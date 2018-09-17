Понедельник, 17 сентября 2018

Владимир Путин заверил, что заявление Минобороны России, в котором Израиль обвинялся в гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, было с ним “полностью согласовано”. Об этом сообщает Интерфакс.

“Что касается ответных действий, – продолжил Путин, – то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике. Это будут такие шаги, которые заметят все”.

В то же время глава государства воздержался от сравнения гибели Ил-20 с турецкой атакой на российский Су-24 в ноябре 2015-го, обернувшейся серьезным ухудшением в отношениях Москвы и Анкары. “Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет, – пояснил Путин, отвечая на вопрос журналиста. – Здесь это, скорее, похоже, цепь трагических случайных обстоятельств”.

Ил-20 был сбит в ночь на вторник ракетой ПВО, выпущенной войсками сирийского диктатора Башара Асада. Погибли все 15 российских военных, находившихся на борту. Минобороны России заявило, будто Израиль своими “безответственными действиями” спровоцировал войска Асада на обстрел.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Авигдором Либерманов заявил о праве Москвы на “дальнейшие ответные шаги”. По словам Шойгу, “действия израильского военного ведомства не отвечают духу российско-израильского партнерства”.

Посла Израиля в Москве Гарри Корена вызвали в российский МИД.

В свою очередь, Армия обороны Израиля заявила, что ответственность за инцидент лежит всецело на войсках Асада. Косвенно, также отметила израильская армия, в ударе по Ил-20 виновны также Иран и поддерживаемая им террористическая группировка “Хезболла”.

Прошлой ночью, говорилось в заявлении ЦАХАЛа, израильские истребители совершили налет на оборонный завод Асада, откуда в Ливан на базу “Хезболлы” должно было быть отправлено оборудование для изготовления высокоточного летального оружия. Это оружие, которое предполагалось использовать против Израиля, представляло собой неприемлемую угрозу еврейскому государству, указали в Армии обороны Израиля.

Предварительное расследование гибели российского Ил-20, также отмечалось в заявлении, установило, что самолет был сбит в ходе массированного беспорядочного обстрела ракетами “земля – воздух”, который вели военные Асада. На момент удара по Ил-20 израильские F-16 уже вернулись в воздушное пространство своей страны. При этом российский самолет сбили за пределами местности, атакованной израильскими истребителями. Наконец, заявили в ЦАХАЛе, военные Асада не удостоверились в том, что в зоне обстрела нет российских самолетов.

Израильская и российская армия, подчеркивалось в документе, выработали согласованную на высшем уровне систему предотвращения конфликтов. Эта система, уже много раз доказавшая свою эффективность, была в действии также и прошедшей ночью.

ЦАХАЛ заверил, что Израиль сожалеет о гибели Ил-20 и предоставит российским властям всю необходимую информацию для расследования инцидента.