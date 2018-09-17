Понедельник, 17 сентября 2018

Это (роман Владимира Мединского “Стена”. – Ред.) вообще очень актуальное произведение, несмотря на то что повествует про события XVI века. Оно про отношения России с Западом. Вы посмотрите, что сейчас происходит в Европе и Америке. Сфабриковали и раздули “дело Скрипалей”. Подключился ко этому всему Трамп… Он-то тут при чем? Я никому не верю. Покажите мне Скрипалей!

Юрий Соломин, народный артист СССР

Вторгаться, используя обманным путем враждебную силу, ослаблять эту силу именно этим использованием и, в конце концов, ниспровергнуть ее с помощью средств, созданных ею же самой, – эта политика была продиктована Ивану Калите специфическим характером как господствующей, так и порабощенной расы. Его политика стала также политикой Ивана III. Такова же политика и Петра Великого, и современной России, как бы ни менялись название, местопребывание и характер используемой враждебной силы.

Карл Маркс. “Разоблачения дипломатической истории XVIII века”