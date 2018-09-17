Понедельник, 17 сентября 2018

65-летний житель Тольятти Виктор Пермяков, который по состоянию на прошлый год был председателем самарской областной “общины коренного русского народа”, задержан по делу о подготовке заказных убийств. Об этом сообщает СКР, не уточняя имени фигуранта.

Пермякову вменены часть 1 статьи 30 – пункты “а”, “б”, “ж”, “з” части 2 статьи 105 УК (приготовление к убийству по найму двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору). Оппозиционеру грозит до 10 лет колонии.

СКР будет добиваться отправки Пермякова в СИЗО.

20 декабря 2017 года Автозаводский райсуд Тольятти приговорил Пермякова к 2 годам 1 месяцу условно с годовым испытательным сроком по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 1 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму). Сообщалось, что на следствии активист признавал вину, однако в ходе судебного разбирательства обвинение отверг.

Согласно фабуле нового дела, Пермяков решил, наняв исполнителя, убить четырех мужчин, которые на следствии и суде в прошлом году дали показания против него. Как утверждается, 9 сентября нынешнего года “на автомобильной парковке у одного из кафе города Тольятти” оппозиционер дал заказ на убийства оперативнику ЦПЭ, “действовавшему в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия, о чем подозреваемый не знал”.

Оперативник принял заказ, а в нынешний понедельник, 17-го числа, объявил, что убил одну из намеченных жертв. Пермяков, утверждает СКР, передал ему вознаграждение за убийство – 4 тысячи рублей, – а также сообщил сведения для убийств остальных свидетелей по делу. После этого полицейские вместе с силовиками из самарского СОБРа “Омега” задержали оппозиционера.

Задержание Виктора Пермякова:

Нанял убийцу за 4 тысячи рублей. Убить надо было четверых, которые в прошлом свидетельствовали против заказчика по делу о мыслепреступлениях, то есть всего затрат – 16 тысяч рублей. Странно дело: https://t.co/n2IQEG2sHr pic.twitter.com/K9TNf1X1EF

— Грани.Ру (@GraniTweet) 18 сентября 2018 г.

Пункт “б” части 2 статьи 105 УК предусматривает ответственность за убийство лица как в связи с осуществлением им служебной деятельности, так и в связи с выполнением общественного долга. Между тем и в публикации СКР, и в публикации регионального УМВД упоминается подготовка убийств именно в связи со служебной деятельностью намеченных жертв. Непонятно, является ли это проявлением небрежности, характерной для официальных сообщений российских правоохранительных структур, либо же свидетелями по “экстремистскому” делу Пермякова выступали именно оперативники ЦПЭ и ФСБ.

Месяц назад стало известно об арестах по большому “экстремистскому” делу самарской ОКРН. Всего сообщалось о пяти фигурантов, но в СМИ попали имена лишь двоих. Это 57-летняя тольяттинка Любовь Кузаева, предшественница Пермякова в должности председателя областной “общины”, и 51-летний самарец Илья Мартышкин. Обоих отправили в СИЗО на срок до 27 сентября.

Кузаевой и Мартышкину предъявлены обвинения по части 1 статьи 282.1 (организация экстремистского сообщества; от 6 до 10 лет колонии), части 1 статьи 282 (возбуждение социальной ненависти; от 2 до 5 лет), пункту “в” части 2 этой же статьи (те же действия в составе организованной группы; от 3 до 6 лет; четыре эпизода), части 1 статьи 354.1 (реабилитация нацизма путем публичного отрицания фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала; до 3 лет; два эпизода), части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму; до 4 лет) и части 1 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму; также до 4 лет).

Лидер самарского движения “Гражданская инициатива” Наталья Баранова сообщала, что после задержания как Кузаеву, так и Мартышкина пытали.

“Общины коренного русского народа” – местные и региональные структуры, часть которых подчиняется “Русской Республике”, а другая – “Русской Республике Русь”; оба руководящих органа конкурируют друг с другом за эти “общины”. Первоначально все “общины” были отделениями “Русской Республики Русь”, которую возглавлял “верховный правитель” Владимир Попов. Однако затем “председатель исполкома госсовета” Виктор Кривов фактически отстранил Попова от руководства. Тогда Попов образовал “Русскую Республику”, а в октябре 2016 года издал “указ” об увольнении Кривова за превышение полномочий. В свою очередь, Кривов продолжает деятельность “Русской Республики Русь”.

По информации “Idel.Реалий”, самарская ОКРН входила в состав структуры Кривова, однако в 2017 году была из нее исключена. Помимо разногласий с лидером “Русской Республики Русь” причиной в публикации было названо возбуждение “экстремистского” дела против Пермякова.