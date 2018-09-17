Понедельник, 17 сентября 2018

Председатель Ялтинского регионального меджлиса Асан Чапух, который арестован по сфабрикованному делу о вымогательстве (“делу Веджие Кашка”) и дополнительно обвинен по статье об оружии, третий день продолжает в симферопольском СИЗО-1 голодовку против удержания под стражей и отсутствия эффективной медицинской помощи. Об этом сообщил на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк.

Политзек подал администрации изолятора соответствующее официальное заявление. О реакции фсиновцев информации нет.

О намерении объявить голодовку Чапух сообщил еще неделю назад, на слушаниях в подконтрольном России Киевском райсуде Симферополя, по итогам которых ему и другим фигурантам дела продлили арест на срок до 15 ноября. “Крымская солидарность” передавала, что акцию политзек собирается начать 15 сентября. Из публикации Наумлюка следует, что голодовку он начал днем позже, – с 15-го числа идет уже четвертый, а не третий день. Возможно, однако, что в посте журналиста ошибка.

На слушаниях 11 сентября 65-летний Чапух, зимой перенесший в СИЗО микроинсульт, настаивал на переводе под домашний арест или по крайней мере отправке на лечение в гражданскую больницу. “Все 10 месяцев, пока я нахожусь в СИЗО, мое состояние только ухудшается, – отмечал политзек. – Давление мое зашкаливает. В тюрьме из меня сделали овоща. У меня невнятная речь”.

В начале заседания Чапуху стало плохо. В суд вызвали скорую; медики проверили политзеку давление и сделали внутривенный укол.

С весны нынешнего года Чапух, так же как и еще один фигурант дела – 57-летний Бекир Дегерменджи, имеющий инвалидность III группы в связи с бронхиальной астмой, – содержится в медчасти СИЗО, однако необходимой медицинской помощи ни тот ни другой политзеки не получают. При этом, по информации Наумлюка, за время пребывания в медчасти следователь полиции посетил Чапуха лишь один раз.

Чапух не впервые держит голодовку в СИЗО. Первую – против необоснованного ареста – он начал 6 декабря 2017 года. В тот же день у политзека случился микроинсульт. В этой связи он прекратил акцию и начал добиваться госпитализации. Однако в больницу его не отправляли.

20 декабря стало известно, что Чапух повторно объявил голодовку – на этот раз с требованием госпитализации. 28-го числа того же месяца политзек прошел медосвидетельствование в республиканской больнице им. Семашко.

В конце мая, после предъявления обвинения по статье об оружии, Чапух сообщил своему адвокату Айдеру Азаматову о намерении с 1 июня начать новую голодовку – с требованием освобождения из СИЗО. Адвокат отговаривал его от этой акции. Об объявлении Чапухом голодовки в тот раз не сообщалось.

Помимо Чапуха, жителя Симеиза, и Дегерменджи из села Грушевка (Сувук-Сала) в черте Судака по “делу Веджие Кашка” арестованы еще двое крымскотатарских активистов. Это земляк Дегерменджи 61-летний Кязим Аметов, председатель меджлиса Грушевки, и 52-летний Руслан Трубач из села Ближнее (Бай-Буга) в черте Феодосии. Всем четверым фигурантам инкриминированы пункты “а”, “г” части 2 статьи 163 российского УК (вымогательство денег в крупном размере, совершенное организованной группой; до 7 лет колонии). Чапух обвиняется также по части 1 статьи 222 кодекса (незаконное хранение оружия и боеприпасов; до 4 лет).

Согласно фабуле обвинения по 163-й статье, фигуранты вымогали у гражданина Турции Юсуфа Айтана 7 тысяч долларов. В действительности Айтан, втершись в доверие к внучке 83-летней жительницы села Новокленово (Учкоз) Белогорского района Веджие Кашка, ветерана крымскотатарского национального движения, украл эти 7 тысяч долларов из семьи.

Турок пообещал вернуть деньги Кашка. Встречу назначили на утро 23 ноября 2017-го в симферопольском кафе “Медоборы”. Кашка прибыла туда в сопровождении Чапуха, Аметова и Дегерменджи. Во время встречи в кафе ворвались силовики из ФСБ и полиции и задержали всех четверых. Мужчин повалили на пол лицом вниз.

Кашка при задержании стало плохо. Ей вызвали скорую, однако активистка умерла в машине, не доехав до больницы.

В тот же день был задержан Трубач, на встрече в “Медоборах” не присутствовавший.

Никто из фигурантов вину не признает.