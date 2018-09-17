Понедельник, 17 сентября 2018

Судья Матвеево-Курганского райсуда Ростовской области Олег Алейнер начал слушания по существу дела об оружии, возбужденного против сопредседателя “Другой России” Александра Аверина. Об этом сообщается на ВК-странице партии.

37-летнему Аверину вменены часть 3 статьи 30 – часть 1 статьи 226.1 (покушение на контрабанду оружия и боеприпасов; до 5 лет 3 месяцев колонии) и часть 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов; до 4 лет). Он был задержан 7 апреля на погранпереходе в селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района, когда возвращался с украинской территории, захваченной боевиками ЛНР. Согласно фабуле дела, у Аверина нашли пистолет Макарова и патроны.

Авило-Успенское находится на границе с Донецкой, а не Луганской областью Украины. Зачем обвиняемому, если он ездил к луганским боевикам, потребовалось возвращаться в Россию через территории, контролируемые боевиками ДНР, “Другая Россия” не поясняла.

Аверин заключен в СИЗО-2 в Таганроге. Обвинение он отвергает, заявляя о провокации. В “Другой России” утверждают, что провокацию с подбросом оружия устроили ФСБ и ЦПЭ.

Предварительные слушания по делу прошли 4 сентября. На них Алейнер продлил обвиняемому арест на полгода с момента поступления дела в суд. Это обычная практика в начале судебных разбирательств.

Адвокат на предварительных слушаниях заявил ходатайства об исключении из дела двух доказательств. Первое – акт обследования помещения, где было изъято оружие, второе – заключение эксперта по итогам исследования отпечатков пальцев. Оба ходатайства судья отклонил.

Как отмечали в ДР, единственное доказательство обвинения в деле – отпечаток среднего пальца левой руки Аверина, якобы снятый с пистолета. При этом в материалах нет акта о дактилоскопии обвиняемого, так что с реальными отпечатками пальцев другоросса отпечаток из дела не сличен.

Кроме того, в протоколе об изъятии пистолета стоит подпись понятого, не присутствовавшего при этом следственном действии, тогда как понятой, который был очевидцем задержания Аверина, документ подписывать отказался. Также в материалах нет видеозаписи досмотра другоросса и изъятия у него пистолета и патронов.

На заседании во вторник были допрошены двое понятых – оба работники погранпункта. Они сообщили, что лично не видели, как у Аверина обнаруживают и изымают пистолет и патроны, а присутствовали лишь при позднейшем осмотре вещей политика. Поэтому ни тот ни другой понятой не взялись утверждать, что пистолет и патроны принадлежали именно подсудимому.

Свидетели также подтвердили, что третий понятой составленный протокол подписывать отказался.

Кроме того, они заметили, что пересечь погранпункт с оружием и иными запрещенными предметами физически невозможно: металлодетекторы, сканирующие ленты и иные устройства, а также служебные собаки пограничников наверняка бы эти предметы обнаружили.

Третий понятой, отказавшийся подписывать протокол, на слушания не явился. Его решено вызвать на следующее заседание. Оно назначено на 26 сентября, начало в 14:30.