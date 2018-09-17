Понедельник, 17 сентября 2018

Владимир Путин передал 100 процентов акций “Чеченнефтехимпрома” из федеральной собственности в собственность Чечни. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступил в силу. Акции федеральное правительство должно передать Чечне в двухмесячный срок.

Как говорится в указе, решение принято “в целях развития промышленного производства в Чеченской Республике и повышения эффективности использования имущества открытого акционерного общества “Чеченнефтехимпром”.

С просьбой о передаче предприятия Чечне глава региона Рамзан Кадыров обратился к Путину еще в декабре 2015 года. На тот момент “Чеченнефтехимпромом” на правах аренды управляла “Роснефть”.

Тогда же СМИ передавали, что Путин согласился на просьбу Кадырова и отдал соответствующее распоряжение. Однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что вопрос пока окончательно не решен.

В апреле 2016-го стало известно, что Кадыров направил Путину новое письмо, в котором сообщил, что федеральное правительство до сих пор не поддержало ряд его предложений, в том числе и о передаче акций “Чеченнефтехимпрома” региону.

В ноябре того же года Кадыров заявил, что передаче предприятия в региональную собственность препятствовал Алексей Улюкаев, несколькими днями раньше снятый с поста главы Минэкономразвития и отправленный под домашний арест по делу о взяточничестве. “Теперь стало видно, что мы не совсем понимали, как нужно действовать для получения подписи господина Улюкаева”, – сыронизировал глава Чечни.