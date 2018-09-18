Вторник, 18 сентября 2018

США не собираются вводить санкций в отношении компаний – участниц строительства газопровода “Северный поток – 2″. Об этом президент Дональд Трамп заявил на пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Вашингтоне – ее стенограмма опубликована на сайте Белого Дома.

“Мы лишь полагаем, что, к большому сожалению для германского народа, Германия платит России миллиарды и миллиарды долларов каждый год за их энергию. И я могу вам сказать, что народу Германии это не нравится”, – сказал Трамп.

Вашингтон неоднократно заявлял о неприемлемости для США строительства нового газопровода из России в Европу и угрожал санкциями участникам проекта. 19 августа The Wall Street Journal сообщал, что разработка ограничений за участие в строительстве газопровода находится на финальной стадии и их могут ввести в ближайшее недели.

Инвестиции в проект сделали пять западных компаний: германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell и французская Engie.

“Северный поток – 2″ должен пройти по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран – Германии, Швеции, Финляндии, Дании и России. Газопровод предполагается запустить к концу 2019 года. Стоимость его строительства оценивается в 9 с половиной миллиардов евро. Ожидается, что по газопроводу в Германию ежегодно будет поступать около 55 миллиардов кубометров газа. 3 мая в Германии была начата постройка наземного стыковочного пункта. 15 мая начались работы по строительству газопровода в германских территориальных водах.

Дания – единственная страна из упомянутых пяти, которая до сих пор не оформила разрешение на постройку “Северного потока – 2″. Премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген может задержать строительство. В прошлом году в Дании был принят закон, позволяющий провести оценку внешнеполитических рисков сооружения газопровода и приостановить работы. Расмуссен настаивает, что вопрос постройки “Северного потока – 2″ должен обсуждаться на уровне ЕС.

10 августа компания Nord Stream 2 – оператор строительства газопровода – сообщила о подаче властям Дании заявки на альтернативный маршрут в обход датских территориальных вод. В качестве альтернативы основному выбран маршрут протяженностью 175 километров в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море к северо-западу от острова Борнхольм.

5 сентября против строительства газопровода выступили представители всех шведских парламентских партий

Против постройки “Северного потока – 2″ активно выступают Украина и ряд восточноевропейских стран – членов НАТО. В Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции заявляли, что сохранение транзита газа через Украину необходимо для обеспечения не только энергетической безопасности, но и политической стабильности в регионе.