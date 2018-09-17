Понедельник, 17 сентября 2018

Продюсер Pussy Riot и издатель “Медиазоны” Петр Верзилов содействовал расследованию, начатому по факту гибели группы Орхана Джемаля в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на телеграм-канал сайта “Проект”.

Интерес Верзилова к теме в публикации поясняется тем, что он близко дружил с одним из погибших в ЦАР россиян – режиссером Александром Расторгуевым. Сообщается, что издатель “Медиазоны” помог найти людей, готовых работать на месте убийства, а также изыскал необходимое финансирование. Вся эта деятельность, подчеркнул “Проект”, велась отдельно от структур Михаила Ходорковского, который ранее объявил о начале собственного расследования.

Как утверждается, первые результаты работы, проведенной при поддержке Верзилова, предполагалось опубликовать уже на нынешней неделе. Однако теперь не исключается, что из-за болезни оппозиционера график может быть сдвинут.

По информации “Проекта”, контактами в ЦАР Верзилов обзавелся, работая в проекте “Зона права”. Как сообщается, главный его партнер – некий сотрудник НПО The Voice Project, неоднократно бывавший в Центральной Африке.

“Новая газета” также написала об участии Верзилова в расследовании убийства. По данным этого издания, отчет о результатах работы он должен был получить как раз в тот день, когда попал в реанимацию.

“Новая” также утверждает, что Верзилов сам должен был участвовать в поездке группы Джемаля и уже забронировал билет на самолет. Однако его отъезду воспрепятствовал 15-суточный административный арест за акцию “Милиционер вступает в игру”, проведенную на финальном матче чемпионата мира по футболу.

Ранее во вторник Кай-Уве Эккардт – заведующий отделением неврологии и терапии берлинской клиники Charité, где сейчас лечится Верзилов, – заявил, что оппозиционер с большой вероятностью пострадал от отравления холинолитиками – веществами, блокирующими нейромедиаторы и тем самым угнетающими сокращение мышц. Иных возможных причин болезни, отметил врач, до сих пор не установлено.

Угроза жизни Верзилова устранена, добавил Эккардт, однако больному еще предстоит интенсивное лечение.

О подозрении на отравление холинолитиками еще на прошлой неделе заявляли мать оппозиционера Елена Верзилова и его подруга Вероника Никульшина.

Джемаль, Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты 30 июля во время съемок сюжета о российских наемниках в ЦАР. Виновные в преступлении до сих пор не установлены; мотив также остается неизвестным.