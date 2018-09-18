Вторник, 18 сентября 2018

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам переговоров в Пхеньяне подписали соглашение, предусматривающее демонтаж крупнейшего северокорейского ядерного объекта – научно-исследовательского центра в Йонбёне. Об этом сообщает CNN.

Считается, что в Йонбёне производят расщепляющиеся материалы для ядерного оружия. Пхеньян обязуется демонтировать объект, если США в свою очередь предпримут “соответствующие меры” – какие, не уточняется. Как сообщает Би-Би-Си, Мун Чжэ Ин заявил, что центр в Йонбене закроют под наблюдением экспертов из “cоответствующих стран”.

В двустороннем соглашении стороны обязуются “прекратить все враждебные действия” на море, суше и в воздухе и “практически ликвидировать опасность войны”, уточняет Yonhap. КНДР и Южная Корея договорились вывести несколько пограничных постов из демилитаризованной зоны и создать вдоль демаркационной линии между двумя странами буферную зону шириной в 10 километров – в ней будут запрещены полевые маневры и артиллерийские учения.

Пхеньян и Сеул договорились в течение нынешнего года соединить автомобильные и железнодорожные магистрали, разделенные границей между двумя странами. Две страны также согласились подать совместную заявку на летние Олимпийские игры 2032 года.

Нынешний визит Мун Чжэ Ина – первое посещение лидером Южной Кореи Пхеньяна с 2007 года. Лидеры двух Корей встречаются уже третий раз за год. Ким Чен Ын после переговоров пообещал в ближайшие месяцы съездить в Сеул – лидеры Северной Кореи еще никогда в истории не посещали южнокорейскую столицу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обрадован результатами переговоров в Пхеньяне.