Воскресенье, 16 сентября 2018

Боевики ДНР опубликовали видео с “признаниями” одного из подозреваемых в покушении на главу республики Александра Захарченко – 40-летнего жителя Донецка Александра Погорелова.

Как утверждается, боевики схватили Погорелова еще в 2017 году. Он сказал, что в 2014-м был завербован в Киеве сотрудником департамента контрразведки СБУ по имени Сергей и взял себе позывной “Легионер”.

Погорелов рассказал, что якобы по заданию СБУ заложил взрывное устройство для убийства Захарченко в донецком ресторане “Пушкин”. Тогда взрыва не произошло.

Далее, по словам Погорелова, Сергей сообщил ему, что в Донецке действует еще одна группа диверсантов, которая “работает по другому заведению” в центре Донецка – ресторане “Сепар”. Погорелов утверждает, что эта группа использовала “совершенно новую систему дистанционного взрывного устройства”, позволяющую передавать сигнал для активации бомбы через “толстые бетонные стены” за полтора-два километра.

Задержанный утверждает, что узнал от Сергея, что в СБУ ранее таких систем не использовалось и это оборудование “предоставили американские спецслужбы”.

Еще 15 сентября и.о. главы ДНР Денис Пушилин заявил, что один из фигурантов дела об убийстве Захарченко дал признательные показанийя о причастности к взрыву “западных спецслужб”.

После гибели Захарченко при взрыве в донецком кафе “Сепар” 31 августа в ДНР начались массовые репрессии. Прохожих в Донецке массово задерживали на улицах. Представитель омбудсмена Украины Павел Лисянский сообщал о 19 пропавших без вести в городе. По информации Лисянского, в деле об убийстве Захарченко 14 фигурантов – по версии “МГБ ДНР”, они состояли в двух украинских “диверсионно-разведывательных группах”. “По информации источника, четверо уже признались в сотрудничестве с Украиной, но это фейк. Показания выбивали”, – рассказывал правозащитник 2 сентября.

По сведениям “Коммерсанта”, бомбу для Захарченко заложили в торшер или люстру в донецком кафе “Сепар”, где был взорван глава республики. Донецкие силовики считают, что заложить взрывное устройство было невозможно без помощи “своих”: заведение, которым владеет начальник охраны Захарченко, тщательно охранялось, а планы лидера боевиков знали только в его ближайшем окружении.

Бомба активировалась дистанционно – по данным “Коммерсанта”, с помощью телефонного звонка. Казаков заявлял, что ее заложили в ночь с четверга на пятницу. Предположительно исполнитель покушения был рядом с кафе в момент взрыва.

Москва возложила ответственность за убийства Захарченко на Киев. СКР возбудил по факту убийства Захарченко дело по части 3 статьи 361 УК (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку; от 15 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы). В ведомстве выразили готовность помогать донецким “правоохранителям”. В Донецк для помощи “МГБ ДНР” отправляли сотрудников ФСБ.

Власти Украины свою причастность к взрыву в Донецке отрицают. Директор СБУ Василий Грицак заявлял, что Захарченко либо стал жертвой “зачистки свидетелей” российского вторжения в Донбасс в 2014 году, либо погиб в результате “разборок на коммерческой основе”