Воскресенье, 16 сентября 2018

Малайзийский Boeing-777, потерпевший крушение 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины, был сбит украинской ракетой. Об этом заявили на брифинге начальник главного ракетно-артиллерийского управления российского Минобороны Николай Паршин и пресс-секретарь ведомства Игорь Конашенков. Трансляцию мероприятия вел ТАСС.

Как пояснили силовики, международная Совместная следственная группа, выясняющая виновников катастрофы, в мае нынешнего года сообщила серийные номера сопла и двигателя ракеты. По этим данным российское Минобороны установило бортовой номер снаряда.

По словам чиновников Минобороны, ракета 9М38 была изготовлена 24 декабря 1986 года на Долгопрудненском научно-производственном предприятии в Подмосковье, а пять дней спустя отправлена по железной дороге в войсковую часть № 20152 в Тернопольской области Украины, где базировалась зенитно-ракетная бригада.

Эта информация, отметили силовики, имела гриф “совершенно секретно”, однако теперь ее решили рассекретить.

Войсковая часть, куда направили ракету, продолжает действовать на независимой Украине, указали российские чиновники.

Фотографии перемещения российского зенитно-ракетного комплекса “Бук-М1″, которыми оперирует Совместная следственная группа, силовики назвали сфальсифицированными. На брифинге был представлен видеоролик с пояснениями, снятый Минобороны для обоснования такого заявления.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов так прокомментировал “Интерфаксу-Украине” информацию российских силовиков: “Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила MH-17, – это очередной неудачный фэйк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами”.

Совместная следственная группа 24 мая нынешнего года обвинила в обстреле лайнера 53-ю зенитно-ракетную бригаду российской армии. В свою очередь, экспертно-журналистская группа Bellingcat установила, что к перевозке “Бука” на Украину и обратно причастен действующий генерал российского ГРУ Олег Иванников.

25 мая правительства Нидерландов и Австралии официально возложили на Россию ответственность за атаку на самолет.