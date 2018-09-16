Воскресенье, 16 сентября 2018

В Нижнем Новгороде на ночь в полиции оставлен главный редактор контркультурного альманаха Moloko+ Павел Никулин, задержанный накануне на его презентации. Об этом в воскресенье вечером сообщила “Медиазона”.

На журналиста составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского), предусматривающей арест на срок до 15 суток или штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Как уточнил адвокат Никулина Алексей Матасов, задержанному вменили административную статью, после того как он отказался назвать имя и отдать полицейским паспорт.

Суд над Никулиным пройдет в понедельник.

“Он попросил их объяснить причину такого внимания к себе, внятного ответа получить не смог, документов от сотрудников не увидел”, – пояснил юрист.

К журналисту не допускали адвоката и пытались силой взять у него отпечатки пальцев.

Накануне в Нижнем Новгороде на презентации выпуска альманаха Moloko+ под названием “Революция”, рассказывающего о революционных движениях, были задержаны пять человек: Никулин, авторы альманаха Михаил Шубин и Софико Арифджанова, гости презентации Василий Тименков, Денис и Влад. Последних двух, как сообщал Никулин, предположительно забрали в связи с пенсионной акцией 9 сентября.

Впоследствии Арифджанову, Шубина и Тименкова отпустили без составления протоколов. С журналистов взяли “объяснения” по статье 144 УПК (регулирует порядок рассмотрения сообщения) о преступлении. У журналистов изъяли 90 экземпляров Moloko+.

Никулин услышал из разговора полицейских, что он якобы распространяет свою статью “Из Калуги с джихадом” – интервью, взятое у россиянина, который воюет в Сирии в составе “Джабхат фатах эш-Шам”. В январе ФСБ провела у Никулина обыск по делу о терроризме, открытому в связи с публикацией в журнале The New Times в марте 2017-го этой статьи. В мае 2017 года Роскомнадзор вынес журналу предупреждение за публикацию, обнаружив в ней “признаки оправдания экстремизма”, а через месяц журнал был оштрафован за “выпуск материалов, публично оправдывающих терроризм” на 100 тысяч рублей.

Презентация нового номера Moloko+ прошла уже в четвертый раз, до этого они проводились в Краснодаре, Петербурге и Москве. В каждом из городов мероприятие оказывалось под угрозой срыва из-за давления силовиков.

15 июля, в день очередной презентации, на Никулина и Арифджанову в Краснодаре напали двое неизвестных. Обоим журналистам залили газом лицо из баллона. При нападении преступники крикнули: “Хэллоу, Украина!”. Затем на саму презентацию пришли полицейские, взяли у присутствующих “объяснения” и изъяли тираж Moloko+. Силовики пояснили, что им поступила жалоба, будто на презентации “планируется осуществлять подготовку экстремизма, терроризма и употребления наркотических веществ”. За день до презентации Арифджанову и Анастасию Кхухуренко, несовершеннолетнюю волонтерку культурного центра “Типография”, где проходило мероприятие, задержали и продержали до вечера в городском управлении МВД.

Следственный отдел по Центральному округу УМВД по Краснодару возбудил по факту нападения на журналистов дело (умышленное причинение легкого вреда здоровью с отягчающими обстоятельствами), предусматривающей до двух лет колонии.