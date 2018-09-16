Воскресенье, 16 сентября 2018

Лидер “России будущего” Алексей Навальный призвал жителей Приморья к масштабным протестам в связи с фальсификацией результатов второго тура губернаторских выборов. Обращение Навального, отбывающего 30-суточный административный арест в спецприемнике, опубликовано в блоге политика.

“Откровенная и наглая фальсификация результатов выборов в Приморском крае – прямое оскорбление не только жителей этого региона, но и всей страны, – подчеркнул оппозиционер. – Это уже даже не просто фальсификации – к ним мы привыкли, – это демонстративное глумление над людьми. Нельзя это терпеть”.

“Я призываю всех забыть сейчас про идеологические различия, – продолжил Навальный. – Не важно совершенно, какую партию представляет Ищенко. Важно только то, что за него проголосовали люди. Значит, именно он должен стать губернатором и никто другой”.

Как сообщает VL.Ru, к вечеру на встречу с кандидатом в губераторы от КПРФ Андреем Ищенко у здания краевой администрации собралось несколько сотен человек. Мероприятие продолжалось около двух часов. Около 8 вечера активисты попытались установить палатки у здания администрации; сотрудники ОМОНа задержали более 10 человек, в том числе активиста местного штаба Алексея Навального Юрия Кучина. К вечеру на площади у администрации осталось около 100 человек.

После встречи с избирателями Ищенко объявил о прекращении голодовки и заявил, что отказывается от идеи устроить палаточный лагерь на площади перед администрацией. По словам кандидата, такое решение он принял по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова, посоветовавшего однопартийцу “действовать в рамках законодательства” – Ищенко пояснил, что лагерь могли бы разогнать полицейские. Он добавил, что что со стороны главы ЦИКа Эллы Памфиловой появились “нотки взаимодействия”.

Памфилова в понедельник вечером заявила в эфире “России-24″, что фальсификаций в Уссурийске, где наблюдатели отмечали массовое переписывание протоколов на участках, не было. В отдельных участковых комиссиях при этом фиксировалась стопроцентная явка и действующего и.о. губернатора Андрея Тарасенко также поддерживали 100 процентов избирателей. “Там нет никаких злоупотреблений, – заметила по этому поводу Памфилова. – Это было судоходное голосование, там очень маленькие участки и коллективы – не более двадцати девяти человек. Конечно, все кто находятся на судне в море, они пришли и проголосовали”.

Всем жителям Владивостока, заявил Навальный, следует каждый день на нынешней неделе собираться краевой администрации. В субботу же нужно “собрать там весь город и не расходиться до тех пор, пока результатами выборов не станет то, как голосовали люди, а не как рисовали единоросы”.

Жителей других городов Приморья Навальный призвал либо присоединиться к протестам в краевой столице, либо устраивать акции в своих городах.

Депутатам Госдумы от КПРФ, продолжил оппозиционер, надо прибыть во Владивосток и “оставаться на площади вместе с людьми, защищая их”.

Жителей Хабаровского края, Хакасии и Владимирской области, где второй тур выборов назначен на 23 сентября, Навальный призвал “сделать все, чтобы прокатить единоросов в своих регионах еще сильнее, чем в Приморье”.

“Призываю всех жителей страны оказать моральную и информационную поддержку жителям Приморья, а если понадобится, то и выйти на улицы за них”, – заключил оппозиционер.

Во второй тур губернаторских выборов в Приморье вышли Тарасенко и Ищенко. По итогам предварительной обработки бюллетеней выходило, что Ищенко уверенно обходит ставленника Кремля. Однако после обработки 99 процентов протоколов чиновники краевого избиркома неожиданно представили диаметрально противоположную информацию. В итоге Тарасенко был объявлен победителем с 49,55 процента голосов, тогда как Ищенко, по официальным данным, набрал лишь 48,06 процента.

В знак протеста кандидат-коммунист объявил голодовку. У здания краевого заксобрания днем был устроен пикет численностью не меньше 150-200 человек.

КПРФ заявила, что категорически отказывается признавать официально объявленные итоги выборов.