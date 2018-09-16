Воскресенье, 16 сентября 2018

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны страны, которым прекращается действие договора 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Такое сообщение помещено на сайте главы украинского государства.

Теперь МИД страны должен представить Порошенко проект соответствующего закона, который президент внесет в Верховную раду.

Как уточнила представитель Порошенко в парламенте Ирина Луценко, законопроект должен быть внесен до 30 сентября. К этому же сроку МИД обязан направить в Россию ноту с уведомлением о прекращении действия договора.

Россия, аннексировав Крым и начав агрессию на востоке Украины, фактически сама нарушила договор о дружбе, поскольку он предусматривает признание сторонами нерушимости границ и уважение территориальной целостности друг друга.

Норму о денонсации договора предлагалось включить в закон о деоккупации Донбасса, подписанный Порошенко 20 февраля. Однако при обсуждении законопроекта в Раде эта поправка была отвергнута.

Между тем в середине марта МИД сообщил, что готовит для Порошенко предложения, касающиеся выхода из договора.

28 августа президент Украины заявил, что его страна “достаточно подготовлена и юридически защищена” для такого шага. Договор, заметил он, “по вине Москвы уже давно стал анахронизмом”.