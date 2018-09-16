Воскресенье, 16 сентября 2018

В Чечне в бою с омоновцами погибли трое участников вооруженного подполья. Об этом сообщает телеграм-канал “Силовики”.

Как утверждается, бой произошел в воскресенье вечером в Ачхой-Мартановском районе, у границы с Ингушетией, поблизости от поста силовиков на трассе между чеченским аулом Бамут и ингушским поселком Аршты. Отряд подполья напал на омоновский патруль, двигавшийся с юга на север вдоль правого берега реки Фортанга.

Сообщается, что убитые опознаны как 35-летний Анатолий Хаджиев, 32-летний Османджон Кочкаров и 26-летний Мовсар Алероев. По информации силовиков, Хаджиев, прописанный в кабардинском ауле Аргудан, в 2008 и 2014 годах был судим по статье 228 УК (незаконный оборот наркотиков), а затем воевал в Сирии. Относительно Кочкарова, уроженца киргизского города Ош, сообщается, что он был объявлен в розыск в Сургуте и также воевал в Сирии. Об Алероеве говорится лишь, что он был прописан в ингушском ауле Пседах.

Среди силовиков пострадавших, как утверждается, нет.

Сообщается, что при убитых обнаружены три автомата Калашникова, гранаты, самодельная бомба, а также три спальных мешка, вещмешки, продукты и лекарства. Бомбу, заявляют силовики, уничтожили накладным зарядом.